Athenea del Castillo vuelve a la Selección y Jenni Hermoso repite en la convocatoria para la final de la UEFA Nations League

Una hora antes de comparecer ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la selección española de fútbol femenino ha dado a conocer la convocatoria de Sonia Bermúdez para disputar la final de la UEFA Nations League ante Alemania.

Una lista que, tal y como se esperaba, no ha tenido una gran revolución con respecto a la del pasado mes de octubre cuando volvió a recuperar a Jenni Hermoso y Mapi León. La primera, olvidada para Montse Tomé, mientras que la jugadora del Barça se negó a ir con la Selección en julio de 2022 hasta que no se produjeran cambios en el seno de la RFEF.

Las novedades en esta nueva convocatoria de Sonia Bermúdez son la vuelta a una lista de Leila Ouahabi por Lucía Corrales, además de Jenni Hermoso y Mapi León. Sin embargo, la gran sorpresa reside en la parcela ofensiva, donde la madrileña ha llamado hasta a nueve jugadoras.

🫰 Esto no va de trucos, pero sí de una ilusión.



Va de las 𝟮𝟱 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮𝘀 que brillarán en la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de la #UWNL.



🪄 La 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗮 de la Selección Española Femenina de Fútbol entra en escena para volver a hacernos soñar. — Selección Española Femenina de Fútbol, November 21, 2025

España se enfrentará ante la que hasta la Eurocopa era su rival a batir: la selección alemana. El encuentro de ida se celebrará el 28 de noviembre en el Fritz Walter Stadion de Kaiserslautern y la vuelta el 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano.

En esta última Eurocopa, España logró su primer triunfo ante Alemania en las semifinales gracias a un tanto de Aitana Bonmatí en el 113' y, de esta forma, aquel combinado nacional dirigido por Montse Tomé alcanzaba su primera final en esta competición.

Las tres convocadas para cubrir la portería de España son Cata Coll, Adriana Nanclares, Eunate Astralaga. A pesar de los méritos que está haciendo Misa Rodríguez con el Real Madrid para volver con la Selección, la seleccionadora aún decide no llamarla.

Las elegidas para la defensa son Irene Paredes, Mapi León, Leila Ouahabi, Jana Fernández, Olga Carmona, Ona Batlle.

Para la sala de máquinas, la madrileña apuesta por Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi.

Mientras que en ataque es donde hay 'overbooking', con hasta nueve jugadoras: Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Esther González, Claudia Pina, Eva Navarro, Cristina Martín-Prieto, Athenea del Castillo, Edna Imade y Alba Redondo.

Se caen de la convocatoria Lucía Corrales y Salma Paralluelo, esta última por lesión. A la Selección le llega una cita para la historia. Una nueva final tienen que disputar las campeonas del mundo.