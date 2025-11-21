Anticorrupción rechaza una nueva denuncia contra Rubiales por la relación con Novanet: "No hay base fáctica, ni económica"

Luis Rubiales, durante la entrevista con EL ESPAÑOL presentando su libro "Matar a Rubiales" Alejandro Ernesto - EL ESPAÑOL

Luis Rubiales ha logrado frenar un nuevo frente judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado una ampliación de denuncia que intentaba vincular sus ingresos personales con supuestas subvenciones irregulares gestionadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de la empresa Novanet.

Según el Ministerio Público, "no hay base fáctica ni económica" para sostener esa acusación.

El caso, impulsado por el denunciante Gonzalo Arkatletxe Gaztelu Suárez, también afectaba a dos directivos de la RFEF y a cinco responsables de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias.

Sin vínculo delictivo

La denuncia señalaba a Luis Rubiales por una supuesta operación encubierta a través de una partida aprobada en la Asamblea General de la RFEF del 26 de octubre de 2020.

El denunciante sostenía que parte de esas subvenciones se habrían canalizado hacia proyectos de digitalización, con la empresa Novanet Automation Consultants S.L. como intermediaria, generando así un presunto beneficio privado para el expresidente.

Sin embargo, tras revisar los registros, la Fiscalía constata que ninguna subvención adjudicada entre 2020 y 2024 corresponde a ese tipo de proyectos ni guarda relación con Novanet.

No consta correlación

El documento de archivo es tajante. Según la Fiscalía, "no puede deducirse correlación entre los ingresos del Sr. Rubiales y las subvenciones aprobadas".

El análisis de las cuentas de Novanet, inscrita en diciembre de 2020 en el Registro Mercantil, confirma que la empresa no ha recibido ni gestionado fondos públicos de la RFEF.

Además,no constan "importes percibidos por procesos de digitalización, canalizados a través de Federaciones territoriales, donde pudiera estar inmersa la posible intervención de la Sociedad NOVANET Automation Consultants SL, de acuerdo con la trama indicada en la denuncia".

La Fiscalía también aclara que estos hechos no guardan relación con la causa penal ya abierta que sigue su curso por separado.

Por tanto, no se acumularán al procedimiento principal, tal y como solicitaba el denunciante.

La decisión representa un nuevo alivio para Luis Rubiales que consigue cerrar esta línea de ataque relacionada con sus ingresos personales.