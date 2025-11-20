Pékerman, entrenador, sobre el 'robo' de Messi por parte de Argentina: "Tenía los papeles para jugar con España"

José Pékerman reveló este miércoles en el Olé Summit 2025 uno de los episodios más trascendentes de la historia del fútbol argentino: cómo orquestó en 2004 una operación de urgencia para evitar que Leo Messi, entonces un adolescente de 17 años que brillaba en las categorías inferiores del Barcelona, terminara vistiendo la camiseta de España.

Las declaraciones del legendario técnico, realizadas ante cientos de asistentes en la Usina del Arte de Buenos Aires, pusieron sobre la mesa los detalles de aquella carrera contrarreloj que cambió el destino del fútbol mundial.

El relato de Pékerman transportó a la audiencia a principios de siglo, cuando el rosarino ya deslumbraba en La Masía tras su llegada en el 2000. Durante un viaje en Europa dedicada a actualizarse tras alejarse temporalmente de la selección argentina, el cuerpo técnico español le habló sobre un talento excepcional que había participado en un torneo Sub17 en Finlandia con 'La Roja'.

"Cuando lo vi, le dije a Tocalli que estaba impactado, que era el jugador del futuro, no me podía equivocar, era la nueva aparición del fútbol argentino, una bendición", confesó el entrenador. La urgencia de Pékerman tenía fundamento sólido. España no solo había mostrado interés en el joven prodigio, sino que había avanzado significativamente en sus gestiones.

"Tenía los papeles para jugar con España" en el Mundial Sub20, explicó el técnico, quien comprendió que debía actuar con rapidez ante la normativa FIFA que impedía cambiar de selección una vez disputado un partido oficial juvenil.

La estrategia fue tan simple como efectiva. Pékerman se reunió con Hugo Tocalli, entonces encargado de las juveniles argentinas, y le transmitió un mensaje contundente: "Le dije a Tocalli que solo necesitaba que Messi jugara un amistoso, que firmara la planilla y la enviara a la FIFA. Y listo, España nunca más".

Con el respaldo de Julio Grondona, por entonces presidente de la AFA, organizaron un partido amistoso contra Paraguay que se disputaría en un lugar simbólico: el estadio Diego Armando Maradona, casa de Argentinos Juniors, donde el propio Diego había iniciado su leyenda.

El 29 de junio de 2004, ante apenas 300 espectadores, Argentina goleó 8-0 a Paraguay en aquel encuentro histórico. Messi ingresó en el segundo tiempo reemplazando a Ezequiel Lavezzi, marcó un gol y dio asistencias, pero lo más importante sucedió fuera del campo: su nombre quedó registrado oficialmente en la FIFA como jugador argentino.

Paradójicamente, en la convocatoria oficial enviada al Barcelona, la AFA cometió un error que hoy parece increíble: escribieron "Leonel Mecci" en lugar de Lionel Messi, evidenciando lo desconocido que era entonces el futuro mejor jugador del mundo.

Cuando consultaron al adolescente sobre su preferencia entre ambas selecciones, su respuesta no dejó lugar a dudas. "Yo soy argentino y quiero jugar en Argentina", declaró Messi, zanjando cualquier especulación. Fue una decisión del corazón que cambiaría la historia del deporte.

Años después, Hugo Tocalli reconocería la trascendencia de aquel momento: "Yo no estaría en Argentina si Lionel hubiera jugado para España, creo que me tiraban a un pozo", confesó tras el Mundial de Qatar 2022.

Aquella gestión permitió que Messi conquistara el Mundial Sub20 en 2005, brillara durante dos décadas con la Albiceleste y finalmente levantara la Copa del Mundo en Qatar, convirtiendo la intervención de Pékerman en una de las decisiones más valiosas de la historia del fútbol argentino.