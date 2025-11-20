El partido que significaría el regreso de Cristiano Ronaldo a los campos de EEUU tras más de una década

Cristiano Ronaldo podría volver a jugar un partido con Portugal en territorio estadounidense por primera vez en más de diez años. La posibilidad, mencionada por medios internacionales y en estudio por la federación lusa, ha reavivado el interés en torno a la figura del delantero, cuyo regreso al país coincide con un momento especialmente mediático, a meses del inicio del Mundial 2026, del cual sera participe el futbolista europeo con su selección.

Un amistoso que toma fuerza, pero aún sin confirmación oficial

De acuerdo con beIN Sports, entre las opciones que maneja la Federación Portuguesa de Fútbol está disputar un amistoso frente a la selección de Estados Unidos en Atlanta en marzo de 2026.

El partido serviría como preparación rumbo al Mundial que se celebrará en Norteamérica, aunque a día de hoy la posibilidad no está firmada y forma parte de varias alternativas que Portugal evalúa para su calendario previo al torneo.

Pese a ello, la sola idea del regreso ha captado la atención por un motivo clave: Ronaldo no ha jugado en EE.UU. desde 2014.

Una vuelta simbólica: la cena en la Casa Blanca

De acuerdo con diversos medios, Cristiano asistió a una cena oficial en la Casa Blanca organizada por Donald Trump en honor al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Fue su primera aparición pública en territorio estadounidense en más de una década, un gesto que varios analistas interpretan como una señal de normalización en su relación con el país.

Trump incluso destacó la emoción de su hijo Barron al conocer al portugués, en un episodio que rápidamente se viralizó en medios y redes.

El incidente que explicó su larga ausencia del país

Detrás de esa ausencia prolongada estuvo uno de los capítulos más delicados de su carrera: la acusación de agresión sexual presentada en Las Vegas en 2009, posteriormente archivada.

Según recordaron varios medios, entre ellos beIN Sports, el caso judicial generó una serie de implicaciones legales que hicieron que Ronaldo evitara cualquier visita a Estados Unidos desde 2014 para prevenir interrogatorios o citaciones.

Con el proceso cerrado y sin causas pendientes, la visita reciente del jugador supone, en términos prácticos, el cierre definitivo de esa etapa.