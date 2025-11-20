¿Quién hará el saque de honor en el Camp Nou?: el Barça guarda su secreto más preciado sobre el reestreno del estadio

El Barça vuelve al Camp Nou este mismo sábado. Lo hace 909 días después de haber pisado por última vez su casa, un exilio en Montjuïc -y puntualmente hasta en el Johan Cruyff- de dos años y medio que se le ha hecho muy largo tanto al equipo, como al club y especialmente a sus aficionados.

El Barcelona - Athletic Club de este sábado supone un día histórico en la vida de la escuadra azulgrana, y nadie quiere perderse un momento tan especial. No será el Camp Nou definitivo, ni mucho menos. Tendrá una capacidad de apenas 45.000 espectadores, menos de la mitad de lo que tendrá el recinto una vez que esté terminado.

Sin embargo, la fecha es señalada y así lo quiere hacer sentir el propio Barça. El club culé quiere hacer un saque de honor simbólico en el encuentro del próximo sábado, y precisamente es ahí donde se ha generado un gran debate en las últimas horas entre la afición.

La pregunta que todos se hacen es la misma. ¿Quién hará ese saque de honor? Por el momento no han trascendido detalles y todo se lleva en riguroso secreto, pero quién más, quien menos, hace sus especulaciones.

Se espera que sea una figura relevante la que haga los honores, ya que se trata de un acto cargado de simbolismo que pretende representar el inicio de una nueva era para el Barça. Sin embargo, a escasas horas de que esto suceda, todavía no hay nada claro.

Laporta, Iniesta o Ronaldinho

Las opciones sobre quién hará este saque de honor el próximo sábado siguen tres caminos. Uno de ellos tiene que ver con el meramente institucional.

Así, se especula con que podría ser Joan Laporta, el propio presidente del FC Barcelona, el que haga el saque de honor en el partido contra el Athletic Club. Ya fue el mandatario quien puso la primera piedra de esta obra que se ha ido dilatando en el tiempo, y sería una forma de cerrar el círculo.

Lamine Yamal, en el entrenamiento de puertas abiertas en el Camp Nou Reuters

Hay quien considera que no debería ser el presidente quien protagonizara este momento tan especial, sino que debería hacerlo alguna de las leyendas que tiene el club. Dado que la vuelta de Leo Messi no parece adecuada tan sólo para este momento, han salido nombres como los de Andrés Iniesta o incluso Ronaldinho como aspirantes para encabezar este acto.

Por último, otra corriente apunta directamente a los aficionados. Hay quien considera que tendría que ser el socio número 1 actual del Barça el que tuviera el privilegio de realizar el saque de honor en un momento tan importante para la historia de la entidad.

Sin público visitante

Lo que está claro es que no habrá afición visitante en el Camp Nou este sábado. Los hinchas del Athletic Club no podrán presenciar en directo el choque, y no es algo que se deba a las malas relaciones que guardan ambas entidades después de lo sucedido este pasado verano en las negociaciones por Nico Williams.

El Barça alega que no tiene la posibilidad de garantizar la seguridad de una zona visitante, así que los 45.000 aficionados que se den cita en el Camp Nou para este reestreno serán todos locales.

Las entradas han disparado sus precios, pero aún así la afición está respondiendo porque nadie quiere perderse este momento. Los boletos más baratos están en torno a los 200 euros, mientras que los más caros ascienden hasta los 1.750 euros por un pase VIP.