El exdirector de la cantera del Barça, sobre el fichaje con 7 años de Lamine Yamal: "Andaba raro, con las piernas torcidas"

El exdirector de la cantera del FC Barcelona, Jordi Roura, ha compartido en una reciente entrevista revelaciones sorprendentes sobre los primeros pasos de Lamine Yamal en La Masía.

En declaraciones al programa 'El Planter a la Ràdio' de Ràdio Igualada, recordó con detalle el momento en que el club azulgrana fichó a quien hoy es una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

La anécdota más llamativa tiene que ver con la condición física del pequeño Lamine cuando llegó a las instalaciones barcelonistas con apenas 7 años.

"Cuando lo fichamos caminaba un poco raro, con las piernas un poco torcidas", confesó Roura, quien durante la entrevista incluso imitó la peculiar manera de andar del niño que años después se convertiría en un fenómeno global.

Esta revelación contrasta dramáticamente con la imagen actual del extremo, que a sus 18 años despliega una técnica y elegancia que maravilla a aficionados y especialistas.

Sin embargo, Roura no solo se centró en aspectos físicos. El técnico catalán, que ocupó el cargo de coordinador de La Masia entre 2015 y 2021, destacó que desde el primer momento detectó algo especial en el joven talento procedente del CF La Torreta de La Roca del Vallès.

"Los hay que tienen algo especial. Lamine Yamal, cuando era pequeño todos iban tras el balón y él no... Y decías, '¿cojones, este no va?'. Pero cuando le llegaba, gol. Algo entendía", explicó el exayudante de Pep Guardiola.

Una guerra con el Espanyol

El fichaje de Lamine Yamal en 2015 estuvo marcado por la urgencia y la competencia directa con el eterno rival de la ciudad.

Roura recordó que el Barcelona tuvo que acelerar el proceso de incorporación del talentoso extremo porque La Torreta estaba a punto de cerrar un acuerdo de colaboración con el Espanyol. De haberse materializado ese convenio, el futuro de Lamine podría haber sido completamente diferente.

La clave para evitar que el jugador terminara en manos del rival la tuvo Óscar Hernández, entonces coordinador de prebenjamines del Barcelona, quien envió un correo electrónico urgente solicitando agilizar la prueba del niño.

Aquel mensaje, que posteriormente se hizo público a través de la plataforma Jijantes FC, resultó determinante para que Lamine vistiera de azulgrana y no de blanquiazul.

Hernández fue igualmente claro sobre el talento que presenciaron aquella tarde: "Llega a hacer la prueba al campo 7 de la Ciudad Deportiva y voy a ver su último partido. A los cinco minutos ya veías que era un jugador que debía fichar por el Barça", rememoró en su día el técnico.

Las declaraciones de Roura adquieren especial relevancia en un momento donde Lamine Yamal se ha consolidado como una de las principales figuras del fútbol europeo.

Su precocidad le permitió debutar con el primer equipo barcelonista el 29 de abril de 2023, con apenas 15 años, 9 meses y 16 días, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en vestir la camiseta del primer equipo.