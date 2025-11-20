La contundente postura de la vicepresidenta del Barcelona sobre sustituir el nombre del Camp Nou por el de Leo Messi

El regreso del Barcelona al Camp Nou marca un momento clave para el club y Elena Fort ofreció detalles sobre esta reapertura, el avance de las obras y el vínculo con Lionel Messi. La vicepresidenta descartó cualquier cambio de nombre hacia el del argentino y aseguró que la institución mantiene una línea histórica sobre el uso de nombres propios.

Elena Fort descarta un cambio de nombre hacia Messi

La vicepresidenta del club fue directa al hablar sobre la posibilidad de que el Camp Nou adopte el nombre del astro argentino. Explicó que la tradición del barcelonismo evita personalizar los espacios y recordó casos anteriores dentro del club.

"En el barcelonismo intentamos no personificar demasiado las instalaciones y los espacios, con alguna excepción.Sí es cierto que está el estadio Johan Cruyff. En su día hubo un intento de poner el nombre de Gamper, que es el fundador, y la propia masa barcelonista no lo aceptó. Hay muchas maneras de hacer homenajes”, expresó, en diálogo con Cadena Ser.

Fort añadió que Messi mantiene un vínculo sólido con el club y que cualquier homenaje dependerá del propio jugador. “Estamos planeando construir una estatua de él”, reveló en otra entrevista.

El Camp Nou reabre con un aforo limitado

El Barcelona volverá a jugar en su estadio el sábado 22 de noviembre ante el Athletic Club. Fort confirmó que el recinto estará operativo tras un proceso complejo condicionado por las obras y la normativa municipal.

El club realizó una prueba con público el 7 de noviembre y definió un aforo máximo de 45.000 personas para esta primera fase. Fort describió la obra como la intervención civil privada más importante de Europa y repasó los retrasos provocados por los requisitos del ayuntamiento.