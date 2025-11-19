Trump toma el control del Mundial 2026 sobre Infantino: el 50% de las sedes está en riesgo por sus amenazas

Trump, compareciendo en el Despacho Oval mientras Infantino le observa a su espalda Reuters

El presidente de Estados Unidos Donald Trump consolidó este lunes su influencia sobre el torneo futbolístico más importante del planeta.

Durante una reunión en el Despacho Oval junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Trump reiteró sus amenazas de retirar sedes del Mundial 2026 a ciudades gobernadas por demócratas, poniendo en jaque exactamente la mitad de las locaciones previstas para el campeonato.

La escena resumió la relación de fuerzas que define la organización del torneo a menos de siete meses de su inicio. Mientras Trump anunciaba el FIFA PASS, un programa de visados prioritarios para aficionados con entradas, aprovechaba para advertir que no dudaría en solicitar a Infantino el traslado de partidos si detecta problemas de seguridad.

El mandatario mencionó específicamente a Seattle, que acaba de elegir como alcaldesa a Katie Wilson, socialista democrática a quien calificó de "muy liberal, casi comunista".

"Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni que lo traslade a otra ciudad", declaró Trump ante la prensa. La advertencia se extendió hacia Los Ángeles y California, donde ofreció desplegar la Guardia Nacional.

Infantino respondió con prudencia diplomática que la seguridad era "la prioridad número uno", pero evitó comprometerse sobre posibles cambios de sede.

La complicidad entre ambos líderes no es nueva. Desde que Estados Unidos, México y Canadá obtuvieron la organización conjunta del Mundial 2026 en junio de 2018, Trump e Infantino han cultivado una relación estratégica mutuamente beneficiosa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en la comparecencia de Donald Trump en la Casa Blanca EFE

El presidente de la FIFA fue el único dirigente deportivo presente en la investidura presidencial de enero de este año, y Trump lo ha descrito como "probablemente el hombre más respetado en el mundo del deporte". Por su parte, Infantino calificó esta relación como "absolutamente crucial para el éxito del Mundial 2026".

Esta cercanía ha permitido a Trump crear instrumentos de control sobre el torneo. En mayo estableció un grupo de trabajo presidencial encabezado por él mismo, nombrando como director ejecutivo a Andrew Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

Las amenazas del mandatario estadounidense alcanzan a ocho de las 11 sedes que albergarán partidos en territorio estadounidense. Seattle, Nueva York, Los Ángeles, Boston, Filadelfia, Atlanta, Kansas City y Houston tienen en común gobiernos municipales demócratas o progresistas.

Esto representa el 73% de las ciudades estadounidenses sede y, más significativamente, exactamente la mitad de las 16 locaciones totales del torneo que incluye tres sedes mexicanas y dos canadienses.

Ciudad Estadio Partidos Alcalde actual Partido Estado Atlanta Mercedes-Benz Stadium 8 partidos Andre Dickens Demócrata Reelegido el 4 nov​ Boston Gillette Stadium 7 partidos Michelle Wu Demócrata En funciones Dallas AT&T Stadium 9 partidos Eric Johnson Republicano En funciones (cambió de partido en 2023) Houston NRG Stadium 7 partidos John Whitmire Demócrata En funciones ​ Kansas City Arrowhead Stadium 6 partidos Quinton Lucas Demócrata En funciones Los Ángeles SoFi Stadium 8 partidos Karen Bass Demócrata En funciones Miami Hard Rock Stadium 5 partidos Pendiente segunda vuelta Por definir Higgins vs González (9 dic) Nueva York/NJ MetLife Stadium (Final) 8 partidos Zohran Mamdani Socialista demócrata (Partido Demócrata) Electo el 4 nov, asume el 1 ene 2026 ​ Filadelfia Lincoln Financial Field 6 partidos Cherelle Parker Demócrata En funciones San Francisco Levi's Stadium 6 partidos Daniel Lurie Sin afiliación partidista Electo nov 2024, en funciones Seattle Lumen Field 6 partidos Katie Wilson Socialista democrática Electa el 4 nov, asume en ene 2026

Nueva York merece especial atención porque recibirá al nuevo alcalde Zohran Mamdani, socialista democrático de 34 años que asumirá el primero de enero de 2026. Su victoria electoral en noviembre intensifica las tensiones, considerando que el MetLife Stadium albergará la final del torneo el 19 de julio de 2026.

Los Ángeles, con ocho partidos programados incluyendo el debut estadounidense el 12 de junio, enfrenta críticas constantes sobre criminalidad. Seattle, con seis encuentros confirmados, suma incertidumbre tras la victoria de Wilson.

La respuesta oficial de la FIFA a las amenazas ha sido contradictoria. Mientras Infantino mantiene silencio estratégico, Victor Montagliani, vicepresidente de la FIFA, fue contundente en octubre al afirmar que ·es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones·.

El directivo canadiense añadió que "con el debido respeto a los líderes mundiales, el fútbol es más grande que ellos y sobrevivirá a sus regímenes, gobiernos y eslóganes".

El estadio de Seattle, en un partido de la MLS MLS

Sin embargo, la posición de Montagliani no refleja la realidad del equilibrio de poder. La autoridad legal para modificar sedes recae efectivamente en la FIFA según los contratos firmados con las ciudades anfitrionas.

Pero la dependencia logística, de seguridad y económica respecto al gobierno estadounidense otorga a Trump una capacidad de presión considerable que Infantino parece poco dispuesto a confrontar.

El factor económico amplifica la importancia del torneo. Estudios de la FIFA proyectan que el Mundial 2026 generará más de 30.000 millones de dólares en impacto económico para Estados Unidos, con la creación de entre 200.000 y 300.000 empleos temporales.

Estas cifras convierten al torneo en pieza central de la agenda presidencial de Trump, quien lo ha vinculado con la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

El FIFA PASS anunciado este lunes ilustra la dualidad del enfoque presidencial. Por un lado, el programa facilitará trámites de visado a entre 5 y 10 millones de aficionados extranjeros con entradas.

El secretario de Estado Marco Rubio indicó que el 80% de los consulados estadounidenses podrán ofrecer citas en 60 días para poseedores del pase, una inusual flexibilización migratoria en una administración caracterizada por restricciones fronterizas.

Simultáneamente, Trump emplea la seguridad del torneo como justificación para amenazar ciudades que considera hostiles. La estrategia combina apertura hacia visitantes internacionales con coerción doméstica. Rubio aclaró que poseer entrada y FIFA PASS no garantiza el visado, manteniendo los procesos habituales de verificación.

La viabilidad práctica de cambiar sedes a menos de siete meses del inicio parece cuestionable. La infraestructura, contratos con proveedores, venta de entradas asignadas a estadios específicos y preparativos logísticos representan obstáculos formidables.

Donald Trump EFE

Miami y Dallas, con gobiernos republicanos o pendientes de definición, podrían absorber partidos reasignados, pero la escala de tal reorganización sería sin precedentes.

El sorteo, el 5 de diciembre

El sorteo del Mundial programado para el 5 de diciembre en Washington profundizará la presión sobre la FIFA. Con los grupos definidos y el calendario establecido, cualquier modificación posterior complicaría exponencialmente la organización.

Trump parece consciente de este calendario, intensificando amenazas justo antes del sorteo para maximizar su influencia sobre Infantino.

La subordinación aparente del presidente de la FIFA ante Trump genera críticas sobre la politización del fútbol mundial. Mientras el organismo proclama la independencia del deporte respecto a gobiernos, la realidad muestra una relación de dependencia donde Infantino evita confrontar al mandatario estadounidense incluso cuando sus amenazas desafían la autoridad formal de la FIFA.

El Mundial 2026 se perfila como el más politizado de la historia reciente. Con ocho ciudades estadounidenses gobernadas por demócratas bajo amenaza explícita del presidente, la mitad de las sedes mundialistas enfrentan incertidumbre a meses del inicio.

La complicidad entre Trump e Infantino ha desplazado el equilibrio de poder tradicionalmente favorable al organismo deportivo internacional.

El fútbol enfrenta su prueba definitiva de independencia. Por ahora, Trump demuestra ejercer un control sin precedentes sobre el torneo más importante del planeta, con un presidente de la FIFA poco dispuesto a desafiarlo.

Las próximas semanas determinarán si las amenazas se concretan o permanecen como estrategia de presión política.