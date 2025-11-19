Jonathan Barnett, exagente de Gareth Bale, bajo investigación por violar 39 veces a una mujer y usarla como "esclava sexual"

Jonathan Barnett, exagente del exfutbolista Gareth Bale y reconocido por la revista Forbes en 2019 como el mejor agente del mundo tras gestionar 1.179 millones de euros en traspasos y contratos, enfrenta ahora una investigación por presuntamente haber violado y torturado durante años a una mujer a quien usó como "esclava sexual".

El representante, de 75 años, ha rechazado todas las acusaciones. Sin embargo, admitió que en septiembre de 2021 pagó a la presunta víctima para que guardara silencio sobre lo que describe como una "relación personal consensuada", según publicó The Telegraph.

La denuncia interpuesta por la demandante relata cómo Barnett y ella se conocieron en en la década de los noventa, a través de un deportista profesional, y cómo volvieron a conectar a través de las redes sociales en 2017.

La mujer, identificada bajo el seudónimo Jana Doe, sostiene que el representante de futbolistas la mantuvo como esclava sexual durante seis años y la habría violado en 39 ocasiones. En una demanda civil asegura además que fue trasladada de Australia a Reino Unido en 2017 mediante falsas promesas.

Asegura en la demanda que Barnett la exigió que se dirigiera a él en todo momento como "mi amo", y que "nunca se quejara de que dolía" durante sus relaciones sexuales.

Según su relato, fue obligada a beber orina o ingerir heces, y pasó noches enteras atada de pies y manos sin posibilidad de comer o beber. Doe afirma que en ese periodo el agente la privó de libertad, la sometió a agresiones físicas, aislamiento y restricciones extremas.

Jonathan Barnett, agente de Bale. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

A través de un comunicado, Barnett sostuvo que la mujer lo amenazó con difundir información privada: "Cuando mi relación con la demandante terminó, ella amenazó con revelarla públicamente".

El agente declaró ante el tribunal que, a raíz de esas presuntas amenazas, realizó pagos durante varios años: "Como consecuencia de esas amenazas, pagué a la demandante durante varios años, llegando a abonarle una cantidad muy superior al millón de euros... todos los pagos los realicé en Inglaterra".

Barnett, que fue uno de los agentes más influyentes del fútbol mundial y estuvo detrás del histórico traspaso de Gareth Bale del Tottenham Hotspur al Real Madrid, ya fue denunciado el pasado verano en California, junto con su agencia Creative Artists Agency (CAA).

Además de representar a Bale, Barnett fue agente de futbolistas como Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford, y llegó a figurar entre los intermediarios más poderosos del mundo.