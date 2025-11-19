Un exjugador del Real Madrid se rinde a Lamine Yamal: "Ya es el nuevo Messi en el Barça y puede incluso ser mejor que él"

Después de unos meses alejado del foco mediático, Wesley Sneijder ha vuelto a ser protagonista por unas declaraciones que, como es habitual, nunca pasan desapercibidas. El neerlandés se ha deshecho en elogios hacia Lamine Yamal, a quien considera el sucesor de Leo Messi.

El extremo se ha consagrado como la nueva estrella del fútbol: es el líder del Barça y la mayor amenaza de la selección española con tan solo 18 años. Es por ello que nadie puede prever dónde está el techo de un jugador que está llamado a convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia si las lesiones le respetan y él mantiene la cabeza en su sitio.

En unas declaraciones concedidas al portal Adventure Gamers, Sneijder comparó al jugador azulgrana con el ganador de ocho balones de oro. "Hablamos de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día. Bueno, Lamine Yamal ya es el nuevo Messi en el Barça", ha confesado.

Y es que el Barça ha conseguido encontrar a ese tipo de jugador que brilla por su ausencia en el panorama futbolístico. Tras Leo Messi emergió la figura de Ansu Fati, aunque las lesiones frenaron la proyección de un jugador que ya apuntaba a ser el heredero del '10'. De hecho, llegó a serlo.

Sin embargo, el destino de Ansu cambió de ser la estrella del Barça a no tener minutos y salir cedido al Brighton y al Mónaco, equipo en el que se encuentra actualmente.

Escenario muy diferente al del joven Lamine, quien a pesar de las polémicas que le han rodeado en los últimos meses, destaca sobre los terrenos de juego. Es por ello que Sneijder augura un futuro muy exitoso para el extremo defendiendo los colores del Barça.

"A Lamine nunca le dejarán ir, y creo que el chico nunca querría irse. Ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero y es una gran estrella del equipo. ¿Por qué consideraría ir a Inglaterra, a Alemania o cualquier otro lugar? No tiene sentido".

Eso sí, el gran centrocampista formado en la cantera del Ajax, se atreve a abrir la puerta a Lamine, aunque avisando que como mínimo tardará diez años más en abandonar el Camp Nou. "Quizás se vaya más tarde, como lo hizo en su día Messi, para probar nuevas experiencias, pero hoy estamos en 2025. Si hablamos de nuevo dentro de diez años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona".

No quedó ahí la reflexión de un Wesley Sneijder que puso a Lamine a la altura de Messi. "Es posible que Lamine pueda alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en mejor jugador. Los jugadores mejoran cada año y él ya está a un nivel muy alto", concluyó.