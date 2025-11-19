La Champions League vuelve al Camp Nou: el Barça anuncia la fecha y el rival para su regreso a casa en Europa

Tras dos años de transformación integral, el FC Barcelona ha confirmado que el himno de la Champions League volverá a resonar en el Spotify Camp Nou el próximo 9 de diciembre, cuando reciba al Eintracht Frankfurt en la sexta jornada de la fase de liga.

Este hito representa no solo el retorno a casa del conjunto blaugrana en competición europea, sino también un testimonio del avance en las reformas que están revolucionando la infraestructura del emblemático estadio.

El proyecto de modernización del legendario Camp Nou comenzó hace aproximadamente dos años y ha requerido de una ejecución meticulosa ante su envergadura. Las obras han incluido la actualización integral de las instalaciones, la implementación de nuevas tecnologías y la adaptación a los estándares contemporáneos de confort y seguridad.

Durante este proceso constructivo, el conjunto azulgrana ha disputado sus compromisos como local en el Estadio Olímpico Lluís Companys, ubicado en Montjuïc.

Sin embargo, la UEFA posee normativas estrictas que impiden a los clubes cambiar de sede durante la fase inicial de la competición continental, por lo que la obtención de los permisos municipales resultaba fundamental para poder jugar la Champions en el estadio tradicional.

El partido contra el equipo alemán será posible tras la concesión de la licencia de primera ocupación de la Fase 1B, que amplía significativamente el aforo del estadio a 45.401 espectadores. Esta autorización se suma a la licencia previamente otorgada de la Fase 1A, permitiendo al Barcelona albergar nuevamente encuentros de máxima relevancia en su feudo.

Los trabajadores han establecido un cronograma para completar la cubierta definitiva una vez concluya la temporada 2025/26, decisión que no afecta a las condiciones operativas durante la competición.

Estado actual del estadio Camp Nou FC Barcelona

En cuanto al encuentro en sí, Barcelona y Eintracht Frankfurt se medirán en la nueva estructura de Champions que sustituyó a la tradicional fase de grupos. Los 36 mejores equipos europeos participan en una única liga donde cada equipo disputa ocho encuentros contra rivales diferentes, cuatro como visitante y cuatro en condición de local.

El Barcelona ocupa actualmente la undécima posición de esta clasificación, mientras que el conjunto de Fráncfort se sitúa en la 23ª plaza. Los ocho primeros accederán directamente a octavos de final, mientras que los situados entre el noveno y vigésimo cuarto lugar participarán en playoffs eliminatorios.

El retorno de la máxima competición continental al Camp Nou supone el cierre de un ciclo de renovación y la confirmación de que el Barcelona está listo para albergar competición de la más alta exigencia en su nueva casa del siglo veintiuno.