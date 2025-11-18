Cuando jugar al fútbol en la India se vuelve una pesadilla: "No puedes planificar tu vida, no sabes qué pasará mañana"

Hace cerca de mes y medio que la Indian Super League tendría que haber echado a rodar. Sin embargo, la liga india vive uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos y se encuentra al filo del abismo.

La liga india y la empresa FSDL, que venía organizando la competición durante los últimos diez años, terminaron su vinculación y ahora no se ponen de acuerdo para renovar el contrato. La Federación quiere tener más control sobre la competición, pero la otra parte no acepta las condiciones propuestas.

Por supuesto, uno de los grandes motivos del desacuerdo es el dinero. Siempre está el dinero. Los derechos salieron a subasta pero nadie llegó a pujar seriamente por ellos, así que ahora mismo el fútbol indio está estancado.

Son muchos los jugadores y entrenadores españoles que se están viendo afectados por esta incómoda situación, trabajadores que de repente se han visto en una situación extrema y que no saben qué pasará con sus contratos en las próximas semanas.

Uno de ellos es el canario Borja Herrera. Exjugador de la UD Las Palmas o Real Valladolid y ahora en las filas del FC Goa, hace ya casi cuatro años que se marchó al fútbol indio, pero jamás habría pensado llegar a vivir una situación como la de ahora. EL ESPAÑOL habla con el centrocampista para conocer su situación personal de primera mano.

Un fútbol bloqueado

La incertidumbre invade a Borja Herrera desde hace ya varias semanas. Y eso que él, dentro de lo que cabe, es uno de los privilegiados porque con su equipo, el FC Goa, juega en la Supercopa y en la AFC Champions League, la Champions asiática.

"Este es mi cuarto año en la India. Parecía que todo iba bien y se iba a resolver, pero nos vemos jugando un partido cada mes. Juegas y te vuelves para casa", cuenta Herrera, que vive a medias entre la India y sus Islas Canarias natales.

"Nosotros jugamos, pero hay otros equipos que han venido sólo para jugar la Supercopa, han caído en la fase de grupos y se volvieron para casa. Los clubes están suspendiendo la operativa, ni pagan, ni nada. Al menos, nosotros estamos compitiendo", dice solidarizándose con otros compañeros.

En su caso, esta temporada comenzó a jugar el 13 de julio la previa de la Champions asiática. Entre esta competición y seguir vivo con el FC Goa en la Supercopa, que sí se está disputando, eso "nos dio aire".

"Ahora vamos a jugar las semifinales de la Supercopa, pero seguimos sin saber qué es lo que va a pasar con la Liga", cuenta desde la India Borja Herrera.

Su calendario dice que el día 26 de noviembre jugará un partido de la AFC contra el Al Zawraa de Irak, posteriormente las semifinales de la Supercopa el 4 de diciembre y, en el caso de llegar a la final, la disputaría el 7 de diciembre.

Borja Herrera celebra un gol con el FC Goa en la India.

Para cerrar el año, si no se arregla el problema de la liga, terminaría jugando un nuevo partido de la Champions asiática contra el Istiqlol Dushanbe de Tayikistán.

En esta Champions asiática, Borja Herrera ha jugado contra el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo donde también están otras estrellas de la talla de Joao Félix, Mané o Brozovic. "Mientras que los otros equipos vienen de jugar competiciones nacionales o de selecciones, nosotros estamos parados", lamenta Borja.

La vida en la India

La experiencia india no es algo ni mucho menos nuevo para Borja Herrera. En el año 2022 decidió dar el salto y firmó por el Hyderabad, y desde entonces no se ha movido de este gigantesco país.

"Allí estaba Manolo Márquez, el entrenador con el que yo debuté en Primera en Las Palmas. Me llama para venir. Yo estaba un poco desilusionado ya, pero me llamó la atención la experiencia y fui a probar un año. Este es ya mi cuarto año, salió muy bien", dice el jugador de 32 años.

El canario recuerda que en cada equipo tan sólo puede haber seis extranjeros, y cuatro en el campo, pero asevera que el fútbol indio crece con constancia: "Los jugadores locales están mejorando física y tácticamente, y eso se nota".

Sobre su vida en Goa, Herrera está muy contento: "Es mi tercera ciudad aquí y esta es la más europea de todas. Es todo mucho más tranquilo, más relajado, y no hay tanta locura como por ejemplo en Calcuta. Eso sí que es caos, tráfico, tardabas una hora para ir a entrenar y otra para volver... Aquí nos movemos con más libertad", cuenta sobre su experiencia.

"Hago una vida muy tranquila. Ir a entrenar, comer, descansar, gimnasio... También tenemos piscina en la urbanización, y aprovecho para estudiar algo", cuenta el jugador español sobre cómo invierte su tiempo en el día a día.

Mientras el complicado lío de la liga se soluciona, Borja Herrera mantiene conversaciones con otros jugadores españoles para estar al tanto de todo: "Nos conocemos y vamos comentando lo que se dice en cada club. Todos estamos con la incógnita, pero casi todos están en sus casas y nosotros somos de los pocos que estamos en India".

La solución todavía es factible. La liga india se compone de 14 equipos y hay un plan que habla de jugar dos partidos por semana para terminar la competición en escasos cuatro meses. Mientras tanto, jugadores y entrenadores siguen esperando una noticia esperanzadora.