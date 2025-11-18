Fabián Ruiz Peña (29) en rueda de prensa: “Jugar un Mundial es el sueño por el que estoy luchando”

El jugador sevillano Fabián Ruiz en rueda de prensa este lunes previa al partido que disputará la selección española frente a la de Turquía hoy en el estadio La Cartuja de Sevilla en el último encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2026 EFE/Julio Muñoz

La selección de España atraviesa un momento sólido y Fabián Ruiz Peña lo compartió en Sevilla en declaraciones difundidas por EFE.

El centrocampista del Paris Saint-Germain confirmó que su gran sueño sigue siendo disputar un Mundial y que el duelo de hoy ante Turquía le llega con un plus especial.

El jugador español aclara su meta en una rueda de prensa clave

Fabián Ruiz habló en una rueda de prensa celebrada en La Cartuja. Allí, explicó que su objetivo es llegar al Mundial 2026.

Recordó que no pudo estar en Catar y que esta vez ve la opción más cercana gracias al nivel que exhibe España, que cuenta con el pase virtual, según explicó según EFE.

Añadió que jugar en casa lo impulsa y que cerrar la fase de hoy ante Turquía podría reforzar el buen momento colectivo.

Si la selección no pierde en Sevilla, sumará 31 partidos oficiales invicta; en su registro personal serían 41.

“Jugar un Mundial es el sueño por el que estoy luchando, porque en el anterior no pude (Catar 2022), y espero que en el de 2026 se pueda lograr. Además, siempre es bonito jugar en casa, junto a mi familia y mi afición”, declaró.

España mantiene su estilo, según Fabián Ruiz Peña

El jugador de fútbol de 29 años destacó durante la misma rueda de prensa que el grupo conserva un estilo claro sin importar quién juegue. Apuntó que la competencia es enorme por el nivel de los jugadores españoles, lo que obliga a rendir siempre al máximo.

Según EFE, consideró que la labor de Luis de la Fuente es compleja por la cantidad de futbolistas disponibles y señaló que, aunque Pedri no esté por lesión, el equipo mantiene su idea.

También indicó que se siente cómodo en la selección y en el PSG por la similitud de propuestas. Avisó de un partido duro ante Turquía, celebró estar de nuevo en Sevilla y expresó su cariño por el Betis, club donde se formó y al que le gustaría volver en el tramo final de su carrera:

“Soy bético y siempre he dicho que me gustaría poder acabar mi carrera en el Betis, aunque no sé cuándo”. dijo.

“Me alegro de todo lo bueno que le pase, lleva varias temporadas muy buenas y con buenos jugadores, y también es mérito de (Manuel) Pellegrini. No depende de mí, pero esperemos que continúe porque es un entrenador muy bueno”.