Ver el Barça - Athletic en el palco del Camp Nou junto a Laporta tiene precio: la entrada más VIP costará 1.500 €

El próximo sábado 22 de noviembre de 2025, a las 16:15 horas, el FC Barcelona vivirá un momento histórico: el regreso oficial del primer equipo al Spotify Camp Nou tras 909 días de ausencia.

El partido frente al Athletic Club, correspondiente a la jornada 13 de La Liga, marcará el inicio de una nueva etapa en el coliseo culé, que reabre parcialmente sus puertas con una capacidad autorizada de 45.401 espectadores.

La expectación es máxima entre los aficionados culés, deseosos de reencontrarse con su estadio tras más de dos años de exilio en Montjuïc.

El anuncio de la vuelta ha provocado una auténtica avalancha de interés por conseguir una entrada, aunque la venta general todavía no está activa.

El club ha establecido un proceso de acceso escalonado que prioriza a los socios con Pase Temporada 2025/26, quienes debían confirmar su asistencia con antelación a través de la app o la web oficial.

Estado actual del estadio Camp Nou FC Barcelona

La experiencia presidencial

Las entradas más exclusivas han acaparado la atención por su oferta y su elevado precio.

El FC Barcelona ha puesto a la venta una experiencia VIP en el Palco Presidencial que incluye los mejores asientos del estadio, servicio de catering premium y la posibilidad de compartir espacio con las máximas autoridades del club.

El coste de esta experiencia es de 1.500 euros por persona, convirtiéndose en la opción más selecta para vivir el regreso al Camp Nou.

Para quienes buscan una alternativa de alto nivel pero algo más asequible, el club ofrece también el acceso a la llamada 'Players Zone', una zona privilegiada junto a los banquillos y al túnel de vestuarios, con asientos confortables y acceso a una sala VIP exclusiva.

Esta opción tiene un precio de 950 euros, e incluye catering antes y después del encuentro.

Joan Laporta, en el palco de Vallecas. Europa Press

Entradas generales

En cuanto a las localidades estándar, el Barça ha establecido un rango de precios que refleja la trascendencia del evento.

Las entradas para socios sin Pase Temporada 2025/26 oscilan entre los 199 y los 589 euros, con un 20% de descuento sobre el precio general.

La venta al público en general se abrirá el martes a las 16:00 horas, aunque la alta demanda y el aforo limitado hacen prever una rápida agotación.

Las entradas se enviarán en formato digital entre 24 y 3 horas antes del comienzo del partido, como parte del nuevo protocolo de acceso.

Fin a los retrasos

La vuelta al Camp Nou ha estado marcada por los retrasos y la complejidad de un proyecto colosal.

El último partido oficial en el estadio se disputó el 28 de mayo de 2023, una victoria por 3-0 frente al Mallorca que sirvió de despedida para leyendas como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Desde entonces, el conjunto azulgrana ha ejercido de local en el Estadi Olímpic Lluís Companys, una sede provisional que ha generado importantes pérdidas económicas por la reducción de ingresos en taquilla, tienda y museo, cifradas en más de 100 millones de euros.

La reforma del Camp Nou ha supuesto un desafío técnico y financiero para el club durante todo este tiempo y el regreso mitiga ese desafío porque ahora el reto será acabar las obras mientras se compatibiliza el espacio con los partidos de fútbol.

Adjudicada en 2023 a la constructora turca Limak Construction, la obra cuenta con una inversión inicial de 1.450 millones de euros, financiada por un consorcio liderado por Goldman Sachs y JP Morgan.

Con los intereses incluidos, el coste final podría ascender hasta los 2.800 millones.

Aunque inicialmente se preveía que el Barça solo estaría una temporada fuera de su estadio, la complejidad del proyecto ha provocado un retraso acumulado de más de 300 días.

La finalización completa de las obras está ahora prevista para finales de 2027, momento en el que el Camp Nou alcanzará una capacidad total de 105.000 espectadores.

Reapertura en fases

El regreso se realiza de forma progresiva. Tras recibir en octubre la licencia de la Fase 1A, que permitía abrir solo Tribuna y Gol Sur, el club esperó a la aprobación de la Fase 1B, que suma también el Lateral y eleva la capacidad a los actuales 45.401 asientos.

La siguiente meta es la Fase 1C, que permitirá abrir el Gol Norte y superar los 60.000 espectadores.

Durante un entrenamiento con más de 23.000 personas el pasado 7 de noviembre, Laporta expresó su emoción: "Tengo ganas de sentir que hemos vuelto a casa".

Ese sentimiento será compartido por miles de culés el próximo sábado, en un partido que será mucho más que fútbol.

El Barcelona no solo regresa a su estadio, sino que reabre un símbolo de su identidad, de su historia y de su futuro.

Y para quienes quieran vivirlo desde el lugar más exclusivo, la vuelta a casa tendrá un precio muy claro: 1.500 euros por asiento en el corazón del poder blaugrana.