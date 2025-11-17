El FC Barcelona vuelve al Camp Nou y jugará en su estadio este sábado contra el Athletic

El entrenamiento de puertas abiertas del FC Barcelona en el remodelado Camp Nou EFE

El ansiado regreso ya es una realidad. El FC Barcelona volverá al Camp Nou para un partido oficial este sábado 22 de noviembre. Será ante el Athletic, en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de La Liga.

El Ajuntament dio este lunes su aprobación a la reapertura, que llegará con licencia de la fase 1B. Es decir, se habilita la entrada hasta un total de 45.401 espectadores en las gradas.

Tras casi dos años y medio de ausencia, la entidad catalana podrá recibir de nuevo a su afición en la que es su casa desde hace más de siete décadas. El último encuentro que se disputó en el coliseo azulgrana data de mayo de 2023, una fecha que marcó también las despedidas emotivas de legendas como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Hemos soñado con el regreso. Ahora lo vivimos.

Desde entonces, la institución se ha visto obligada a trasladarse al estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde ha transcurrido una etapa que, aunque fructífera deportivamente, nunca representó el auténtico hogar del equipo.

El ambicioso proyecto de modernización del Camp Nou cuenta con un presupuesto total de aproximadamente 1.450 millones de euros y contempla transformaciones sustanciales que lo posicionarán entre los estadios más avanzados del continente.

La estructura recibirá una cubierta de dimensiones colosales, aumentará su aforo hasta los 105.000 espectadores y dispondrá de nuevas tecnologías, incluyendo sistemas de videomarcadores de última generación. Las instalaciones internas, desde vestuarios hasta accesos y sistemas de seguridad, experimentarán una modernización integral.

El regreso gradual se materializa ahora en esta primera fase, conocida como 1B, que habilita el acceso a la Tribuna y la Gradería de Gol Sur, permitiendo una ocupación parcial pero significativa del estadio.

Esta aproximación se debe a que las obras continúan en otras secciones, prolongándose el proceso de remodelación hasta finales de 2027. La estructura arquitectónica seguirá en transformación simultáneamente a los encuentros que allí se disputen.

La espera se hizo larga

La directiva barcelonista optó estratégicamente por aguardar a que se completase esta fase intermedia en lugar de regresar con capacidades más limitadas.

La razón es fundamentalmente económica: Montjuïc proporcionaba mayores ingresos al permitir aforos superiores. Este cálculo cambió cuando la nueva autorización amplió significativamente las posibilidades de ocupación del Camp Nou.

Para el equipo dirigido por Hansi Flick, este será un momento de singular importancia. Los azulgranas afrontan una fase decisiva del curso, ocupando la segunda posición de la clasificación liguera.

El retorno tiene además una dimensión sentimental particular para los futbolistas más jóvenes del equipo. Muchos de ellos han disputado apenas un reducido número de encuentros en el auténtico hogar azulgrana (o ni siquiera han podido estrenarse), de modo que este momento marca un hito también en sus trayectorias personales.

Las próximas fases de reapertura continuarán ampliándose progresivamente, llevando gradualmente al coliseo a su plena capacidad mientras prosiguen simultáneamente las labores de construcción.