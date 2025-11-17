Una estrella de la NFL, hospitalizada en estado crítico tras recibir un disparo en un tiroteo en Nueva York

Una estrella de fútbol americano se encuentra hospitalizado en estado crítico tras ser víctima de un tiroteo en el corazón de Manhattan durante la madrugada del domingo pasado. El suceso vuelve a poner el foco en la violencia armada en Nueva York y genera preocupación en la NFL.

Kris Boyd, cornerback de 29 años de los New York Jets, recibió un disparo en el abdomen alrededor de las 2:00 a.m. frente a un restaurante de fusión asiática ubicado en la calle 38 Oeste, en el sector de Midtown. El jugador fue rápidamente trasladado al Hospital Bellevue, donde permanece hospitalizado bajo supervisión médica.

Los primeros reportes indican que el incidente comenzó cuando Boyd salió del restaurante junto a un pequeño grupo de personas. En circunstancias que aún están siendo investigadas, se produjo una confrontación verbal con otro grupo de individuos que también había abandonado el establecimiento.

La disputa escaló rápidamente cuando alguien sacó un arma de fuego y realizó dos disparos que impactaron al jugador.

La investigación en marcha

La policía neoyorquina continúa trabajando para esclarecer los detalles exactos del suceso. Hasta el momento, no se han realizadi arrestos relacionados con el tiroteo. Los investigadores están analizando las grabaciones de seguridad de la zona y han identificado dos vehículos de lujo que fueron vistos cerca del lugar: un BMW y un Mercedes-Benz Maybach plateado que huyeron de la escena.

Según las autoridades, aún no está completamente claro si la disputa que desencadenó el tiroteo fue directamente con el grupo de Boyd o si hubo una confusión con otros presentes en el restaurante. Los investigadores trabajan con testigos para reconstruir la secuencia de eventos que condujo al enfrentamiento.

El alcalde de Nueva York se pronunció sobre el incidente, señalando que aunque la ciudad ha logrado reducir significativamente los tiroteos, "debemos seguir trabajando para acabar con la violencia armada. Demasiadas vidas jóvenes han sido trágicamente alteradas y acortadas por esta epidemia".

Un atleta fuera de acción

Boyd había firmado con los Jets hace poco más de ocho meses como agente libre con un contrato anual valorado en 1.6 millones de dólares. Sin embargo, el jugador no ha participado en competencia esta temporada tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo durante el entrenamiento de pretemporada en agosto, que requirió intervención quirúrgica.

El defensa es oriundo de Texas y fue reclutado originalmente por los Minnesota Vikings en la séptima ronda del Draft de 2019. A lo largo de su carrera en la NFL, ha alternado entre varios equipos, incluyendo los Arizona Cardinals y los Houston Texans antes de su llegada a Nueva York. E

n sus años como profesional, ha acumulado un total de 105 tacleadas y ha sido reconocido como un sólido contribuyente en los equipos especiales.

Los Jets emitieron un comunicado breve en el que manifestaron estar "al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd", sin hacer mayores precisiones sobre el estado del jugador o su pronta recuperación.

El equipo no tenía compromisos competitivos en el fin de semana del incidente, habiendo jugado el jueves anterior en Nueva Inglaterra.