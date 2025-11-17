El estadio de La Cartuja seguirá siendo la sede de la final de la Copa del Rey durante los tres próximos años

La Cartuja volverá a ser la sede de la final de la Copa del Rey. Así lo anunció la Real Federación Española de Fútbol después de la Junta Directiva que tuvo lugar en Sevilla en la tarde de este lunes.

El nuevo acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Fútbol, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla se prolongará durante tres años más. Es decir, que la final de la Copa del Rey seguirá jugándose en la ciudad hispalense en 2026, 2027 y 2028.

Este estadio lleva siendo la sede de la final del torneo del KO de manera ininterrumpida desde el año 2020. La final de la Copa del Rey tendrá lugar esta temporada el sábado 25 de abril de 2026.

Sevilla ❤️ #CopaDelReyMAPFRE.



𝗟𝗮 𝗖𝗮𝗿𝘁𝘂𝗷𝗮 acogerá las tres próximas finales. pic.twitter.com/7bHVkybQ8i — RFEF (@rfef) November 17, 2025

El acuerdo inicialmente se firmó hasta el año 2023, pero posteriormente se prolongó durante otros dos años más. Así, en 2025 el duelo entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en el que el conjunto culé salió campeón, se celebró de nuevo en La Cartuja.

José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, celebró esta decisión: "Como alcalde de Sevilla quiero mostrar el eterno agradecimiento con la Federación por esta decisión que ha tomado. No os quepa la menor duda de que Sevilla volverá a estar a la altura".

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, confirmó la idea firme de reverdecer La Cartuja: "Hemos hecho una apuesta decidida por el estadio de La Cartuja. Estaba abandonado y ha sido sede de múltiples eventos deportivos".

Un estadio reformado

La apuesta de la Junta de Andalucía por el estadio de La Cartuja es firme. Este emplazamiento no sólo ha albergado las últimas seis ediciones de la Copa del Rey, sino que también fue una de las sedes de la Eurocopa de 2020.

En los últimos años ha experimentado una transformación radical para paliar las incomodidades y generar un mayor confort en la experiencia de los espectadores. Fundamentalmente se eliminó la pista de atletismo para acercar la grada al césped y que el público pudiera gozar de una mejor visibilidad.

Ahora, con una capacidad para 70.000 espectadores, se ha convertido en uno de los estadios referencia de España, el cuarto más grande del territorio nacional tan sólo superado por el Camp Nou -cuando finalice las obras-, el Santiago Bernabéu y el Metropolitano.

Actualmente es aquí donde juega el Real Betis sus partidos como local por las obras en las que está inmerso el Benito Villamarín.

La Selección y el billete para el Mundial

Esta confirmación de La Cartuja como sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey se produjo en el marco del partido que la Selección disputa este mismo martes precisamente en este estadio.

España juega ante Turquía el último partido de la fase de grupos de la clasificación para el Mundial, y salvo una sorpresa mayúscula sellará su presencia definitiva en la próxima Copa del Mundo.