Estas son las increíbles atracciones que incluirá el Mavidad Bernabéu: Así se convertirá en la bola de nieve más grande del mundo

La Galería de Los Copos, una de las atracciones del Mavidad Bernabéu. Mavidad Bernabéu

En España ya se respira el ambiente festivo por la llegada de Mavidad Bernabéu, la propuesta del Real Madrid que transformará el estadio Santiago Bernabéuen una gigantesca bola de nieve para vivir la Navidad con un toque mágico. Según la organización, este nuevo universo navideño se inspira en los secretos que, supuestamente, esconden los copos de nieve y promete una experiencia cargada de ilusión para las fiestas de diciembre.

Lista de atracciones del Mavidad Bernabéu

La propuesta ofrece acceso a distintas atracciones, todas integradas en ese pueblo oculto que, según su relato oficial, existe dentro de cada bola navideña. La organización confirmó que las actividades estarán disponibles del 24 al 31 de diciembre de 2025, aunque lamentablemente ya no quedan entradas por el sold out.

El Río de la Magia con pista de hielo sintético y recorrido alrededor de un árbol gigante.

El Lago Helado con ice bumpers para todas las edades.

La Ladera del Revuelo con cuatro carriles de descenso en donuts hinchables.

La Fábrica de la Ilusión para niños hasta 5 años con pintacaras, piscina de nieve y zona artística.

El Carrusel de Luces , un tiovivo que busca iluminar cada vuelta.

El Parque de las Nieves Eternas con MaviGolf y simuladores de snowboard.

La Galería de los Copos para llevar recuerdos y probar las propuestas gastronómicas del lugar.

La Plaza de los Sueños, punto central del universo con una gran bola de nieve iluminada.

Además, la organización destaca la presencia de los MAVIX, criaturas inspiradas en copos de nieve que acompañan a los visitantes con artistas, animación y pasacalles.

Un nuevo universo festivo en el Santiago Bernabéu

La idea consiste en convertir el recinto del Real Madrid en ese espacio donde, según la propia propuesta, “vive la magia”. Los MAVIX, criaturas presentadas como los habitantes del lugar, guían a los visitantes por cada zona con actividades, sorpresas y espectáculos.

Todo se plantea como un homenaje al imaginario navideño y a la ilusión compartida que envuelve estas fiestas.