Carlos Alcaraz (22) elige entre Lamine Yamal y Mbappé y entre el Mundial y la Champions: "Soy más español que madridista"

El tenista murciano Carlos Alcaraz volvió a demostrar su espontaneidad durante su paso por El Partidazo de COPE.

En una entrevista desde Turín, donde disputa las ATP Finals, el número uno del mundo respondió a preguntas comprometidas que mezclaban su pasión por el tenis con su afición al fútbol, dejando declaraciones más que reveladoras.

Cuando le plantearon la disyuntiva entre presenciar la decimosexta Champions League del Real Madrid o el segundo Mundial de España, de cara al próximo año, Alcaraz no tardó en posicionarse.

Su respuesta fue contundente y reflejó su pertenencia hacia la selección española por encima del club blanco. Aunque madridista desde la infancia, el de El Palmar priorizó el orgullo nacional al afirmar: "Segundo mundial. Soy muy madridista, pero soy más español que madridista".

Durante el mismo juego de preguntas rápidas, Alcaraz eligió fichaje para el Real Murcia. Entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, tras reflexionar unos segundos, optó por el delantero francés: "Uf, esta es complicada. Yo diría que Mbappé".

El número 1 de 2025

La entrevista se produjo en un momento dulce para Alcaraz, quien acababa de asegurar terminar el año como número uno del ranking ATP tras su victoria ante Lorenzo Musetti en las ATP Finals. Este logro representa el segundo año en que el murciano cierra la temporada en lo más alto del tenis mundial.

Durante la conversación, reconoció que alcanzar esta posición parecía lejana al inicio de la temporada debido al extraordinario nivel de Jannik Sinner, pero que se propuso ese objetivo a mitad de año.

Alcaraz se sinceró sobre aspectos profundos de su carrera. Confesó que esta temporada es, sin duda, la mejor que ha completado, destacando la consistencia como factor determinante de su éxito. El trabajo junto a su entrenador Juan Carlos Ferrero ha dado resultados evidentes, permitiéndole hacer finales, ganar títulos y conseguir buenos resultados en cada torneo.

En cuanto a sus ambiciones futuras, Alcaraz mostró honestidad sobre sus objetivos: "Firmo 23 Grand Slams sin pensarlo, ahora mismo. Sí, quiero ser el que más gane, quiero superar a Djokovic, pero 23… Poca broma".

Se considera capaz de sentarse en la mesa de los grandes, afirmando: "Puedo sentarme en la mesa de Nadal, Federer y Djokovic".

Otro objetivo prioritario es conquistar el Open de Australia, el único Grand Slam que le falta. Cuando se le planteó si prefería ganar ese torneo o conquistar dos distintos, se decantó clara por el primero, sacrificando dos títulos por uno.

De lo que más se siente orgulloso es de lograr el número uno mundial haciendo las cosas a su manera: "De lo que estoy más orgulloso. Estoy haciendo las cosas a mi manera, salgan bien o salgan mal".

Con las semifinales de las ATP Finals por delante, Alcaraz busca coronar una temporada histórica. Llegó a esa instancia tras completar un pleno de victorias en la fase de grupos, demostrando por qué ocupa el trono del tenis mundial.

Su ambición y capacidad para conjugar humildad con determinación lo convierten en uno de los deportistas más completos de su generación