Esto es lo que puedes comer en el Bernabéu Market: desde pasta, empanadas argentinas, pinchos vascos a la mejor tortilla

El nuevo Bernabéu Market abrió sus puertas dentro del estadio del Real Madrid con una propuesta gastronómica variada que reúne pasta, empanadas argentinas, pinchos vascos y una de las mejores tortillas de Madrid. El espacio cuenta con 3.000 metros cuadrados y, según la información facilitada por los propios puestos, ya funcionan 17 operadores con estilos muy diferentes.

La oferta del Bernabéu Market reúne conceptos muy reconocidos. Casa Dani acerca su tortilla de patata, considerada un referente en España por su cocina honesta y su historia familiar desde 1991. Beata Pasta apuesta por la artesanía con pastas frescas hechas al momento y platos icónicos como Por fin, Carbonara o Spaghetti Nerano, todo con ingredientes de primera calidad.

El puesto argentino Malvón – Olsen añade más variedad con empanadas argentinas, sándwiches de miga y dulces típicos como alfajores, siempre con recetas tradicionales y elaboración artesanal.

Para quienes buscan pinchos vascos, Perretxico despliega su barra creativa guiada por el chef Josean Merino, reconocida por la prensa especializada por su forma de reinterpretar la taberna clásica.

Malvón, un espacio gastronómico argentino. Bernabéu Market

La reacción de una influencer madridista por el Bernabéu Market

El puesto Kogumi, ubicado en el 14B, aparece como uno de los que más sorprendió en el recorrido compartido por la periodista Maribel De Jesús en su canal, donde mostró parte de este nuevo espacio. Kogumi se inspira en la tradición japonesa del robatayaki y el sushi, con un concepto que combina técnica, fuego y producto.

La robata realza cortes nobles gracias al humo y las salsas niponas, mientras el sushi sigue una línea clásica con precisión artesanal y acabados hechos a brocha.

El puesto completa su carta con creaciones reinterpretadas como el Singapur Chilli Crab o un bibimbap japonés de wagyu, además de un ramen de udon fresco. Según lo contado en el vídeo, los invitados en una visita para influencers pudieron probar diferentes platos sin carta cerrada, gracias a una degustación ofrecida durante la apertura previa. La periodista destacó también el tamaño del mercado, la presencia de mesas amplias y la variedad visible al recorrer todo el espacio.

Otros detalles mencionados en la visita:

El mercado abre al público general el lunes.

En días de partido permanece cerrado porque forma parte del área VIP.

Hay zonas amplias para comer y descansar.

