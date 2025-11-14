La Mavidad Bernabéu esconde un atractivo monumental que apunta a un récord mundial

La Plaza de los Sueños, lugar donde se ubicará la gran esfera de la Mavidad Bernabéu.

El Estadio Santiago Bernabéu ultima los preparativos para inaugurar una de las experiencias navideñas más llamativas de la temporada: la llamada Mavidad Bernabéu. El evento, que transformará por completo el recinto blanco, llegará con un elemento central que la organización define como un “nuevo atractivo monumental” con aspiraciones de récord mundial. La pieza principal será una gigantesca esfera navideña que presidirá uno de los espacios temáticos del recorrido.

La esfera que aspira a convertirse en la más grande del mundo

Según la organización, la instalación estrella será “la bola de Navidad más grande del mundo”, una estructura iluminada situada en la zona conocida como Plaza de los Sueños. Este elemento se presenta como el corazón visual del recorrido y uno de los puntos más fotografiados del evento, integrándose en la idea de convertir el estadio en una gran “bola de nieve” navideña.

Aunque no se han hecho públicas sus dimensiones exactas, la producción insiste en que marcará un hito en instalaciones de este tipo.

La esfera formará parte de un espacio de unos 7.000 metros cuadrados, decorado con elementos lumínicos y escenográficos diseñados para crear un entorno inmersivo. Este montaje aspira a sorprender por su escala y por la forma en que se integra en la estética navideña del recinto, convirtiéndose en un símbolo de la transformación temporal del Bernabéu en un escenario festivo sin precedentes.

Qué es la Mavidad Bernabéu

La Mavidad Bernabéu es un recorrido temático que transformará el estadio en un “pueblo mágico” navideño. La experiencia se apoya en varios espacios diferenciados que combinan luz, escenografía y actividades para todas las edades. El objetivo es ofrecer un itinerario inmersivo en el que el visitante recorra distintos ambientes inspirados en la iconografía navideña, con especial atención a los detalles decorativos y a la ambientación lumínica.

El proyecto incluye espectáculos, zonas temáticas y un cuidado trabajo de producción que busca renovar la oferta habitual de eventos invernales en la capital. La propuesta se promociona como “la experiencia que cambiará la manera de vivir la Navidad”, convirtiendo el estadio en un destino de ocio temporal más allá de su función deportiva habitual.

Fechas, precios y disponibilidad de entradas

La Mavidad Bernabéu se celebrará del 24 al 31 de diciembre de 2025, con tres pases diarios de aproximadamente cuatro horas. El horario general será de 10:30 a 22:30 horas, con ligeras variaciones en días señalados. Las entradas salieron primero en preventa para socios y Madridistas, y la alta demanda provocó que se agotaran rápidamente.

Aun así, la organización mantiene la posibilidad de que se habiliten nuevos cupos en las próximas semanas, como ha ocurrido en otros eventos especiales del recinto. Los precios anunciados oscilaban entre diferentes rangos en función del pase y la fecha seleccionada, y se agotaron en cuestión de horas durante la primera venta.