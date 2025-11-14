Benoit Bastien, el árbitro del Georgia - España de clasificación para el Mundial: antecedentes y polémicas

El árbitro francés Benoît Bastien ha sido designado para dirigir el encuentro entre Georgia y España que se disputará este sábado en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis, correspondiente a la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El colegiado galo, de 42 años, estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu, mientras que Mathieu Vernice actuará como responsable del VAR.

Esta será la quinta ocasión en la que Bastien arbitrará a la selección española, un combinado con el que mantiene un historial impecable. España ha ganado los cuatro partidos anteriores en los que el francés ha sido el árbitro principal, con un saldo demoledor de 15 goles a favor y ninguno en contra.

La última vez que coincidieron fue en el debut de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, el 25 de marzo de 2023 en La Rosaleda, donde España derrotó a Noruega por 3-0 en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024.

Antes de ese encuentro, Bastien también dirigió el 6-0 a Croacia en Elche durante septiembre de 2018 y el 4-0 ante Ucrania en septiembre de 2020, ambos bajo el mandato de Luis Enrique. Su estreno con la selección española se produjo en septiembre de 2016, cuando España venció 0-2 a Bélgica en Bruselas en un amistoso que marcó el inicio de la era Julen Lopetegui.

En cuanto a Georgia, Bastien solo cuenta con un precedente arbitral con la selección caucásica: en marzo de 2021, cuando Georgia perdió 1-0 contra Suecia en un partido de clasificación para el Mundial de Qatar.

Con experiencia

Nacido el 17 de abril de 1983 en Épinal, Francia, Benoît Bastien accedió a la Ligue 1 en 2011 a los 28 años, convirtiéndose en uno de los árbitros más jóvenes de la historia de la liga francesa.

En enero de 2014 obtuvo la licencia de árbitro internacional FIFA. Su ascenso fue meteórico: en mayo de 2015 arbitró la final de la Copa de la Liga francesa entre el Bastia y el PSG, y en 2017 se dirigió a la final del centenario de la Copa de Francia entre el Angers y el PSG. Ese mismo año fue designado para arbitrar la final de la Eurocopa Sub-21 de 2017.

Benoit Bastien, durante un partido. EFE

En 2018, Bastien ingresó a la lista élite de la UEFA, accediendo a las competiciones de mayor prestigio continental. En 2022 fue elegido como el mejor árbitro de la Ligue 1 en los UNFP Football Trophies.

A lo largo de su carrera ha dirigido más de 253 partidos en la Ligue 1 y más de 20 encuentros de Champions League. Además, es Consejero Técnico Regional del Arbitraje para la liga de Lorena.