Barça - Real Madrid, Liga F: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El fútbol femenino vive este fin de semana uno de los momentos cumbre del año. Llega El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, un partido que se disputará este sábado (16:00 horas) en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Las entradas ya están agotadas desde hace semanas y advierten un ambiente sensacional para vivir el duelo entre culés y blancas. Se trata de un encuentro trascendental entre las primeras y las segundas clasificadas de la Liga F.​

El Barça llega liderando la clasificación con una ventaja de cuatro puntos. Pase lo que pase, las azulgranas seguirán siendo las mejores de la Liga F, pero un pinchazo ante el eterno rival en casa sería algo muy doloroso.

Por si fuera poco, hace un par de semanas protagonizaron una inesperada derrota en su visita a la Real Sociedad que ha servido para abrir un poco más la pelea por el título.

El Real Madrid aterriza en Montjuïc con dudas en la convocatoria. La baja de Freja Olofsson priva al equipo de temple en el centro del campo, y la marcha de Olga Carmona y Sofie Svava ha dejado un vacío que los fichajes veraniegos todavía están aprendiendo a llenar.

Pau Quesada, sin soluciones de emergencia, apuesta por el grupo y una defensa que ha mejorado, aunque quizá no al ritmo que exige el Barcelona.​

Por su parte, el campeón llega con ausencias de peso. Brillan Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, pero faltarán piezas como Fridolina Rolfö, Ingrid Engen y Ellie Roebuck, lo que añade cierta incertidumbre a la estrategia de Pere Romeu.

¿Cuándo es el partido de Liga F entre el Barça y el Real Madrid?

El duelo entre las catalanas y las madrileñas se disputa este sábado 15 de noviembre a partir de las 16:00 hora peninsular. En Argentina serán las 11:00 horas, mientras que en México serán las 8:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Liga F entre el Barça y el Real Madrid?

El Clásico del fútbol femenino se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc, donde el Barça masculino sigue también jugando sus partidos como local todavía. Se espera un gran ambiente, ya que se han despachado todas las entradas.

¿Dónde se podrá ver el partido de Liga F entre el Barça y el Real Madrid?

En España, el partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga F entre el Barcelona y el Real Madrid se podrá ver a través de DAZN.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.