La alineación titular de España contra Georgia en el partido de clasificación para el Mundial 2026

España se encuentra a las puertas de asegurar su billete para el Mundial que se disputa el próximo verano. Los de Luis de la Fuente encaran en los próximos días dos partidos contra Georgia y Turquía con todo de cara para cumplir el objetivo. La Selección vuelve al ruedo.

De hecho, un triunfo este sábado a domicilio frente a los georgianos sería definitivo para clasificarse de forma matemática. El seleccionador no quiere sorpresas y sacará su mejor once para tratar de dejar todo solventado antes del duelo contra los turcos.

Al igual que en el último parón, De la Fuente sigue sin poder contar con todos sus hombres importantes. No está Carvajal, ni Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams. A priori, cinco titulares que se han quedado fuera de la lista por problemas físicos.

Sin embargo, este combinado español tiene muchas armas y varios jugadores por puesto capaces de hacer olvidar en cierta medida a las grandes estrellas ausentes.

En portería estará Unai Simón. Es el guardameta de total confianza para Luis de la Fuente y no parece que eso vaya a cambiar tampoco en este ciclo mundialista.

Por delante, el arquero del Athletic tendrá una línea de cuatro centrales en la que Cucurella en el lateral izquierdo y Aymeric Laporte en el eje de la zaga parecen tener el puesto seguro.

A partir de ahí, las dudas llegan en el lateral derecho y en el otro puesto de central. En el carril parte con ventaja Pedro Porro, pero Marcos Llorente vive un gran momento de forma. En el centro, ante la baja de Huijsen, la decisión de De la Fuente pasará por alinear a Cubarsí o a Dani Vivian.

En el centro del campo Zubimendi es intocable dentro del doble pivote. El futbolista del Arsenal sigue de dulce y podría tener a su lado a un Fabián Ruiz que regresa a la Selección después de perderse la convocatoria de octubre por lesión.

Por delante, en una línea de tres, Merino tiene ganado el puesto en el enganche. Su buen fútbol y sus últimos goles con España refuerzan todavía más si cabe su puesto en el once titular.

En los costados hay más dudas. Las ausencias de Lamine y Nico abren mucho el abanico de posibilidades. Entre Olmo, Baena, Ferran y Yeremy Pino se jugarán los dos puestos.

Arriba, para los goles, estará un Mikel Oyarzabal que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos meses.

Alineación probable de España: Unai Simón; Marcos Llorente o Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián; Ferran, Merino, Yeremy y Oyarzabal.