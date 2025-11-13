Le tiran huevos a Luis Rubiales en pleno acto de presentación de su libro

Luis Rubiales, durante el acto de presentación de su libro.

Uno de los asistentes al acto en pleno centro de Madrid le arrojó varios huevos, y el expresidente de la RFEF se revolvió al instante. El agresor fue detenido por la Policía.

Momentos de mucha tensión durante la presentación del nuevo libro de Luis Rubiales. En pleno acto, y mientras el editor del libro tenía la palabra, uno de los asistentes le lanzó varios huevos al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Rubiales, que en un primer momento se asustó instintivamente, acto seguido salió corriendo en dirección hacia su agresor, a quien tenía identificado, y tuvo que ser detenido por varias personas que se encontraban en este acto.

Se pudieron ver hasta tres lanzamientos de huevos en apenas unos pocos segundos. El primero de ellos pasó cerca de las piernas de Luis Rubiales, ante lo que hizo un gesto para tratar de cubrirse.

Lanzan huevos contra Luis Rubiales en plena presentación de su libro

El segundo apuntó más alto y, de hecho, le impactó en la espalda al expresidente de la RFEF, que se giró en el momento del lanzamiento.

Hubo un tercer 'disparo' de huevo por parte de este asistente a la presentación del libro 'Matar a Rubiales' que fue directo a la cabeza del exmandatario de la Federación. El propio Rubiales lo esquivó de un manotazo y se fue corriendo rápidamente en busca de su agresor.

Al grito de "no se preocupen"

El acto apenas acababa de comenzar en un céntrico local de Madrid. El editor del libro, Gonzalo Sichar, tenía la palabra y esperaba presentar después a Luis Rubiales "para dar voz a una persona cancelada".

En ese preciso instante, un espectador alzó la voz al grito de "no se preocupen, no pasa nada". Acto seguido, se desencadenó el triple lanzamiento de huevos sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

🚨 ÚLTIMA HORA I El hombre que ha intentado agredir a Luis Rubiales ha sido detenido



🥚 Le ha lanzado 3 huevos durante la presentación de su libro



📹 @romanruizn



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/9FyQ4Hcdxu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025

El agresor fue inmediatamente identificado y, de hecho, terminó siendo detenido por la Policía.

