Pedri: "Cuando Flick se enfada mejor no estar cerca, prefiero tener al traductor al lado cuando me habla en inglés"

Pedri es uno de los futbolistas más en forma del Fútbol Club Barcelona esta temporada. El centrocampista está rindiendo al máximo para hacer jugar a su equipo, y cuenta con la plena confianza de su entrenador Hansi Flick.

Sin embargo, no oculta que el término germano tiene mucho carácter a la hora de reprender a los jugadores si es necesario. Así lo confesó en una charla con el creador de contenido xBuyer en YouTube.

El canario reconoce también que le gustaría poder ganar un Balón de Oro alguna vez en su carrera, y también que sueña con ganar la Champions con el Barça y el Mundial con España.

Cómo gestiona la presión

"Me ayudan dándome caña. Si pasa algo, siempre se meten conmigo y me recuerdan que soy alguien normal".

Con quién se cambiaría

"Con Szczesny. Para ver cómo es su vida y qué hace en un día. Tiene pinta de disfrutar".

Un consejo

"Jonathan Viera cuando debuté me dijo que fuera yo mismo, que disfrutase dentro del campo y eso es lo que se me ha quedado grabado".

Pedri, tendido sobre el terreno de juego en El Clásico. Reuters

España en el Mundial

"Lo veo muy bien, pero hay que clasificarse. Se podría poner otra estrella".

Flick con una palabra

"Un padre. Collejas no da, pero si se enfada es mejor no estar cerca. Entiende bastante el castellano, lo habla poco. Intento hablar con él en inglés, pero prefiero tener al traductor al lado, es más seguro".

A quién ficharía para el Barça

"Un jugador que me flipa es Musiala, aunque ahora está lesionado. Es muy bueno".

Un jugador parecido a él

"Rodrigo Mendoza, de la sub21".

Un jugador de la cantera

"El que más me gusta es Dro. Es muy bueno, tiene mucha calidad y no le cuesta hacer las cosas. Es de 2008".

Le gustaría retirarse en el Barça

"No me lo planteo ahora mismo, porque queda mucho, pero sí, por qué no. Si no me echan...".

El Balón de Oro

"¿A quién no le gustaría tener en su casa un Balón de Oro? Este año no me veo ganándolo, pero ojalá se dé algún día".

La Champions

"Vamos a por ella y ojalá. Lo del Inter fue muy duro, no llegué a llorar, pero estaba jodido. Estaba muy cabreado y con mucha impotencia".