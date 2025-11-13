Palestina promociona sus partidos frente a las selecciones vasca y catalana con banderas de España

Palestina promociona sus partidos frente a la selecciones vasca y catalana con banderas de España

La Federación Palestina de Fútbol ha causado polémica en redes sociales al difundir el cartel de los encuentros benéficos contra las selecciones del País Vasco y de Cataluña con simbolismo nacional español.

Palestina provocó una reacción inmediata tras difundir el material promocional de sus dos encuentros benéficos previstos en España para los próximos días.

En la publicación, la selección palestina aparecía promocionada para enfrentarse tanto a la Euskal Selekzioa como a la selección catalana, pero ambas fueron representadas gráficamente mediante la bandera española, generando así una confusión que rápidamente fue censurada en las plataformas digitales.

La imagen promocional que la Federación de Palestina eliminó

Ante la avalancha de críticas, la Federación Palestina optó por eliminar la publicación original tras permanecer visible durante varias horas. Aunque la organización no emitió comunicado público explicando esta decisión, la retirada del contenido fue interpretada como una reacción ante los comentarios negativos.

Las federaciones autonómicas vascas y catalanas tampoco realizaron declaraciones públicas sobre el incidente. La Federación Vasca de Fútbol y la Federación Catalana de Fútbol optaron por el silencio institucional, enfocándose en los aspectos deportivos y solidarios de los encuentros que tendría lugar a partir del 15 de noviembre en San Mamés y el 18 en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Un partido bajo presión mediática

El incidente se produce en un momento en el que ambos encuentros ya generaban controversia por su carácter evidentemente político.

Mientras que en Bilbao el partido Euskadi-Palestina gozaba de amplio respaldo institucional y ha arrasado en la venta de entradas, en Barcelona el encontronazo entre el Gobierno, el Ayuntamiento y las organizaciones promotoras sobre la sede y la promoción del encuentro ha generado tensión.

El error de representación, aunque brevemente visible, añadió una capa adicional de complejidad a unos encuentros cuya naturaleza combina indivisiblemente el deporte con la reivindicación política.

Ambos partidos se enmarcan en un contexto de creciente solidaridad con Palestina en la sociedad española, especialmente tras las protestas durante La Vuelta ciclista a España y otros eventos deportivos.

La selección palestina, que estuvo cerca de clasificarse para el Mundial de 2026, juega sus partidos oficiales en Jordania debido al conflicto, con futbolistas procedentes de equipos extranjeros o refugiados de Cisjordania.​

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, describió estos encuentros como "históricos", señalando que "el deporte no puede tolerar un doble rasero ni ser neutral ante la injusticia". Luca Gervasoni, de Act x Palestine, enfatizó que el partido catalán sirve para "honrar a los más de 600 deportistas palestinos asesinados en los últimos dos años".​

Estos dos partidos representan una manifestación sin precedentes de apoyo institucional y popular al pueblo palestino a través del fútbol, convirtiendo el deporte en una plataforma de denuncia, memoria y esperanza