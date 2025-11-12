Toni Kroos niega que Güler vaya a ser su "sucesor", pero le augura un gran futuro: "Puede marcar una época en el Real Madrid"

Toni Kroos ha vuelto a pronunciarse sobre Arda Güler, quien este año ha dado un paso al frente y es indispensable en el Real Madrid. En una entrevista a Sport1 durante un evento de la Icon League, el excentrocampista alemán dejó claro su postura respecto a las comparaciones entre ambos y las expectativas que rodean al joven jugador de 20 años.​

Kroos mostró su satisfacción por la evolución de Güler en esta temporada, destacando que finalmente está disfrutando de los minutos que merece. "Me alegra que este año esté teniendo significativamente más minutos, porque se lo ha ganado futbolísticamente y es un chico en el que se puede confiar de cara al futuro", afirmó Kroos.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Güler podría convertirse en su sucesor en el Santiago Bernabéu, Kroos fue tajante al rechazar la etiqueta. "Es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es claramente más ofensiva que la mía, por lo que no se trata en absoluto de mi sucesor", explicó.

El alemán insistió en que nunca le han gustado las comparaciones y que prefiere no ejercer presión adicional sobre su excompañero, especialmente porque ve a Güler brillando en zonas más adelantadas del campo.​

A pesar de distanciarse de las comparaciones directas, Kroos no escatimó en elogios hacia el centrocampista otomano. "Tiene un toque realmente fino, que esta temporada ya ha sabido aprovechar de manera muy efectiva para el Madrid", señaló.

El exjugador reconoció que pudo compartir vestuario con el turco durante su última temporada en el club y que siempre le impresionó su actitud hacia el aprendizaje, algo que considera fundamental para el desarrollo de cualquier jugador joven.​

La confianza de Kroos en el futuro de Güler quedó patente en sus palabras finales sobre el tema. "Espero que siga teniendo minutos de forma constante, porque solo así puede mejorar. Y estoy seguro de que podrá marcar una época en el Madrid durante muchos años", sentenció.

Más protagonismo

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha supuesto un punto de inflexión en la carrera de Güler. El técnico vasco ha sabido encontrar la posición ideal para el turco, utilizándolo en el centro del campo con libertades ofensivas pero también con responsabilidades defensivas.

Su mayor número de minutos se está viendo reflejado también en sus estadísticas. Esta temporada suma tres goles y seis asistencias. En total, nueve tantos generados y cuatro menos que todos los logrados en el global de la temporada pasada.

Además, ha creado una gran sinergia con Mbappé y se ha convertido en su mejor socio. Es cierto que tiene que pulir detalles de su juego, pero tener tantos minutos le está ayudando a quemar más rápido las etapas.