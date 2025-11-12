Lamine Yamal y su recurso para evitar el quirófano: entre las manos del doctor Ernest Schilders y las agujas eléctricas

El 'caso Lamine Yamal' está más vivo que nunca. El enfrentamiento entre el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol por el joven delantero ha llegado a un punto de no retorno, una guerra abierta que se recrudece con cada nuevo episodio.

El último de ellos tiene que ver con la nueva desconvocatoria del futbolista. Luis de la Fuente llamó a filas al jugador viendo que lo venía jugando todo con el Barça y parecía estar en óptimas condiciones, pero se encontró con una desagradable sorpresa en plena concentración.

El mismo día del inicio de la convocatoria, Lamine Yamal fue sometido a un tratamiento para paliar su pubalgia en Barcelona. La Federación no tuvo conocimiento de ello hasta última hora de la noche, ya con la concentración iniciada, y ahí estalló el último capítulo de esta cruel batalla de egos entre el Barça y la RFEF.

Lamine Yamal, presionado por Borja Iglesias. Reuters

Ese tratamiento tiene nombre y apellidos. Ernest Schilders, ese es el prestigioso doctor belga en el que Lamine y el Barça han confiado la recuperación de la pubalgia, y a tenor de las referencias que atesora parece que la elección no puede ser mejor.

El método, una terapia mínimamente invasiva mediante agujas e impulsos eléctricos que, si bien no eliminan la dolencia, sí que ayudan a paliar el dolor durante un tiempo.

El doctor Schilders y sus casos de éxito

Pese a que Lamine Yamal venía jugándolo prácticamente todo y subiendo su nivel con el Barça, su pubalgia sigue siendo un problema evidente. A la Federación le escama, sin embargo, que ese problema se recrudezca cuando llegan los parones de selecciones.

Habitualmente en manos del doctor Pruna, Lamine recibió el pasado lunes la visita del galeno Ernest Schilders. El belga es especialista en este tipo de casos de pubalgia, toda una eminencia que cuenta con múltiples referencias de éxito a sus espaldas.

Catedrático de Medicina Deportiva Ortopédica por la Leeds Beckett University, su prestigio viene por haber desarrollado técnicas quirúrgicas innovadoras para solventar problemas como la pubalgia o los desgarros en los aductores.

También es el descubridor del complejo PLAC, algo que ha revolucionado tanto el diagnóstico como el tratamiento del dolor de los deportistas en la zona inguinal.

El doctor Schilders tiene en su currículum el tratamiento tanto de futbolistas de élite como de otros deportistas. Por sus manos han pasado tenistas, jugadores de baloncesto o de rugby, entre otros, para eliminar sus problemas en la zona inguinal.

Uno de sus casos más reconocidos es el de Enzo Fernández. El jugador argentino fue tratado por Schilders en 2024, y tras su intervención pudo disputar la Copa América apenas unos meses después.

El tratamiento de Lamine Yamal

La pubalgia sigue trayendo de cabeza a Lamine Yamal y al Barcelona. Sus problemas han mermado su rendimiento físico y parecen no remitir, así que el doctor Schilders ha tomado cartas en el asunto.

Con el objetivo de evitar pasar por el quirófano, algo que parece la última opción, Yamal fue sometido a un tratamiento levemente invasivo que le va a tener más de una semana apartado de los terrenos de juego.

Este tratamiento que contó con la guía de Ernest Schilders consiste en introducir una fina aguja guiada por ecografía o rayos X hasta la zona nerviosa afectada por la pubalgia. Una vez que la aguja llega a su posición indicada, emite un pulso eléctrico que hace un efecto sobre los nervios que transmiten el dolor.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Brujas EFE

Se trata, por lo tanto, de un método para paliar el dolor y no para terminar definitivamente con una pubalgia. Eso sí, para que todo sea efectivo, el paciente, en este caso Lamine, debe estar entre 7 y 10 días de relativo reposo y después seguir una rehabilitación adecuada.

Este plazo es el que, precisamente, impide que Lamine Yamal pueda jugar con España los dos próximos compromisos de clasificación para el Mundial.