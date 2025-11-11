La Selección desconvoca a Lamine Yamal y la RFEF expresa su "malestar": se hizo un tratamiento médico sin avisar

Lamine Yamal, a su llegada a la concentración de la Selección este lunes RFEF

El culebrón entre el FC Barcelona y la RFEF por la situación médica de Lamine Yamal no deja de sumar nuevos capítulos. El extremo azulgrana, como en octubre, se quedará en el parón internacional sin jugar con la Selección.

El motivo es un procedimiento médico al que fue sometido este lunes por la mañana como tratamiento para sus molestias en el pubis. Una prueba que se llevó a cabo sin el conocimiento del ente federativo, que supo de ello horas después, a mediodía, y recibió el informe cuando el jugador llegó a la concentración.

La RFEF acusa al Barça de ocultar información médica de su jugador. Así, Lamine Yamal regresará a Barcelona y guardará reposo durante "7-10 días", como marca la recomendación médica.

El pasado mes, el joven extremo ya fue desconvocado de la Selección debido a sus molestias en el pubis. En aquella ocasión, el conflicto se generó porque Luis de la Fuente incluyó a Lamine Yamal en la convocatoria, pero el Barcelona emitió un comunicado horas después informando que el jugador estaba lesionado y estaría de baja entre dos y tres semanas.

Lo más grave de ese episodio fue que el Barça no envió los informes médicos hasta después de que se publicara la lista oficial, lo que dejó al seleccionador en una posición comprometida en la rueda de prensa de presentación de la convocatoria. La RFEF expresó entonces su malestar por los tiempos en la comunicación.

Comunicado de la RFEF "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana. Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días. Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".

El conflicto se remonta aún más atrás, a septiembre, cuando Lamine Yamal jugó dos partidos con España. Según reveló la Cadena SER, el jugador recibió una inyección de Voltarén (un antiinflamatorio/analgésico) en la espalda el día previo al partido contra Turquía para poder jugar con sus molestias.​

El resultado fue que Lamine regresó lesionado a Barcelona y estuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego. Hansi Flick, entrenador del Barcelona, acusó públicamente a Luis de la Fuente de "no cuidar a los jugadores".

Lamine Yamal sufre pubalgia desde finales de la temporada pasada. El procedimiento al que fue sometido el lunes es un tratamiento de radiofrecuencia, técnica catalogada como "invasiva" en el comunicado de la RFEF.

Consiste en la aplicación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia en los tejidos lesionados, generando calor profundo y controlado que activa la circulación sanguínea y favorece la regeneración celular. En el caso de la pubalgia, la radiofrecuencia se utiliza para acelerar la recuperación, reducir el dolor y mejorar la vascularización local.

De Frutos, el sustituto

El contexto deportivo agrava la situación. España se juega la clasificación directa al Mundial 2026 en estos dos partidos contra Georgia (15 de noviembre) y Turquía (18 de noviembre). La selección lidera el Grupo E con 12 puntos de 12 posibles, tres puntos por delante de Turquía, pero necesita al menos un punto más para asegurar matemáticamente su pase a la cita mundialista.

Lamine Yamal es considerado una pieza clave para la selección española tras su destacado papel en la Eurocopa 2024, donde fue elegido mejor jugador joven del torneo. Su ausencia supone una baja sensible y será Jorge de Frutos quien le sustituya, como anunció también la RFEF.