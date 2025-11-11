LaLiga denuncia los cánticos de Balaídos contra Lamine Yamal: "Cornudo, cornudo"

LaLiga ha denunciado los cánticos producidos en los campos de Primera y Segunda División a lo largo del último fin de semana. Ha resaltado incidencias en siete estadios, uno de ellos Balaídos, en el que se enfrentaron el Celta de Vigo y el FC Barcelona.

La mayor parte de denuncias llegan por cánticos de "Puta Barça", pero también hubo dos dirigidos hacia la figura de Lamine Yamal.

El primero llegó en el añadido de la primera parte. "Un grupo de aficionados locales, ubicados en el sector central de la grada de Marcador Bajo, pertenecientes al grupo de animación, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico "Cornudo, cornudo", apunta LaLiga en su nota informativa.

Los cánticos contra el '10' azulgrana se repitieron en los últimos minutos del choque. Fueron los mismos, pero esta vez le dedicaron un "Písalo, písalo" en una acción en la que se encontraba tendido en el césped.

Protagonista

El informe de denuncias ha salido en un día en el que Lamine Yamal ha vuelto a estar en el centro de la polémica después de haber sido desconvocado de la selección española por unos nuevos problemas en el pubis.

Lamine fue sometido a un examen médico por los doctores del Barça este lunes por la mañana como tratamiento para sus molestias en el pubis. Una prueba que se llevó a cabo sin el conocimiento del ente federativo, que supo de ello horas después, a mediodía, y recibió el informe cuando el jugador llegó a la concentración.

La RFEF acusa al Barça de ocultar información médica de su jugador. Así, Lamine Yamal regresará a Barcelona y guardará reposo durante "7-10 días", como marca la recomendación médica.

La guerra entre la Federación y el Barça sigue con Lamine Yamal en el ojo del huracán. Se vuelve a repetir lo mismo que ocurrió en el parón de octubre y la situación parece estar cada vez más tensa.

"Hay procedimientos que suceden al margen de la Federación. Es lo que pasa, es lo que sucede. Hay que aceptarlo", declaró De la Fuente, admitiendo de facto la existencia de un problema estructural en la relación entre clubes y selección nacional.