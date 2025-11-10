Una trama de apuestas en Turquía se salda con siete árbitros y un presidente en la cárcel y 1.000 implicados

Los jugadores del Gaziantep y del Fenerbahçe rodean al árbitro.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) comunicó este lunes que remitirá al comité de disciplina a 1.024 jugadores, incluidos 27 pertenecientes a la Superliga, la principal categoría del fútbol turco, debido a su implicación en apuestas deportivas.

Esta decisión se enmarca en una investigación de gran alcance sobre las apuestas en el fútbol profesional turco iniciada hace dos semanas, en la que ya han sido sancionados 149 árbitros y han dimitido 45 delegados de partido.

Según la lista difundida por la TFF, entre los 27 jugadores de la Superliga figuran dos del Galatasaray, dos del Besiktas y uno del Trabzonspor. Exceptuando al Fenerbahçe, todos los equipos situados entre los diez primeros de la tabla tienen entre uno y tres futbolistas investigados.

En categorías inferiores también hay una amplia afectación: 77 jugadores en la 1. Liga, 282 en la 2. Liga, 629 en la 3. Liga y otros 9 sin categoría definida. La institución evalúa además si enviará al comité de disciplina a otros 47 futbolistas vinculados a una sola participación en apuestas.

Dado el elevado número de jugadores implicados en la 2. y 3. Liga, la TFF ha decidido suspender durante dos semanas los partidos de ambas competiciones para permitir que los clubes reorganicen sus plantillas. También está negociando con la FIFA la ampliación de la ventana invernal de fichajes en 15 días adicionales.

Kulübümüzden Açıklama



Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.



Başta futbolcularımızın kişilik… pic.twitter.com/ZByae5Ydp7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 10, 2025

Además, la Federación ha convocado una reunión extraordinaria para mañana martes, según informó la cadena turca NTV.

El escándalo de las apuestas ha generado una enorme conmoción en el fútbol de Turquía. La TFF ha asegurado su compromiso de erradicar el problema desde sus raíces, aunque aclara que no existen evidencias de amaños coordinados y que la mayoría de los árbitros involucrados habrían perdido dinero en las apuestas.

Detenidos

En paralelo, un tribunal de Estambul ordenó este lunes prisión preventiva para siete árbitros y para Murat Özkaya, presidente del club Eyüpspor, bajo sospecha de intentos de manipular resultados de partidos.

Los fiscales de Estambul han recabado pruebas de movimientos financieros irregulares, contactos entre los implicados y supuestas comunicaciones previas a ciertos partidos que, de confirmarse, podrían evidenciar un intento de manipulación de resultados.

Murat Özkaya. EFE

Los magistrados ordenaron prisión preventiva mientras continúa la investigación, argumentando riesgo de fuga y de posible destrucción de pruebas.

Murat Özkaya, un empresario conocido en el ámbito deportivo turco, ha negado todas las acusaciones y sostiene que su detención se debe a un malentendido. El club Eyüpspor, que actualmente compite en la 1. Liga, emitió un comunicado pidiendo prudencia y respeto al proceso judicial.

Las autoridades federativas, por su parte, han declarado que cooperarán con la justicia y que impondrán sanciones ejemplares si se comprueba la existencia de amaños.