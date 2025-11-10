Los 'atléticos' Julián Álvarez, Simeone y Molina, desconvocados por Argentina por un problema de vacunas

Los jugadores argentinos del Atlético de Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone no estarán con su selección en el partido amistoso de este viernes en Angola por no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, según informó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino.

En un comunicado la AFA apuntó que los jugadores del Atlético "no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".

La federación argentina apuntó que los futbolistas "han quedado al margen" y quedan "desafectados" para el amistoso y confirmó a EFE que no estarán tampoco en la concentración del equipo de Lionel Scaloni en la localidad alicantina de Algorfa para preparar el duelo, por lo que regresarán a la disciplina del Atlético.

La AFA también confirmó oficialmente la baja de Enzo Fernández, una ausencia que el propio jugador del Chelsea confirmó a los medios tras el último encuentro del equipo inglés y que la federación achacó a "edema óseo" en la rodilla derecha del que debe acabar de recuperarse.

Concentrados en Alicante

La vigente campeona del mundo, con su capitán Leo Messi al frente, eligió Alicante como el lugar de la concentración de este parón internacional.

Scaloni atenderá a los medios en rueda de prensa el mismo jueves, en un espacio aún por confirmar, justo antes de emprender viaje a Angola. El martes, la sesión de trabajo volverá a ser vespertina, mientras que el miércoles y el jueves, la preparación se realizará por la mañana. Ninguna de las sesiones será abierta al público.

Tras el amistoso, según ha explicado la propia AFA, la selección regresará a Alicante, aunque ya sin el diez que, junto a otros jugadores sobrecargados de partidos, quedarán liberados. La albiceleste se quedará allí hasta el 18 de noviembre según el plan establecido por Scaloni para esta ventana de preparación.

Argentina tenía programado un segundo amistoso, en esta ocasión ante India, pero finalmente el encuentro ha sido descartado.