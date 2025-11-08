Xabi Alonso, sin "reproches" por la actitud en Anfield, defiende a los jugadores: "¿Que corrimos poco? Hay que contextualizar"

R. Vallecano

Real Madrid

Xabi Alonso compareció este sábado en Valdebebas para analizar la visita del Real Madrid a Vallecas frente al Rayo Vallecano, un encuentro que llega apenas cinco días después del tropiezo en Anfield contra el Liverpool.

El técnico tolosarra, sin embargo, prefirió no incidir demasiado en el varapalo inglés y redirigió todos los focos hacia el estadio de los de Iñigo Pérez, donde espera un "partido de mucho ritmo e intensidad".

Cuando se le cuestionó sobre el paso atrás que las estadísticas reflejaban en Liverpool, donde el Real Madrid corrió menos de lo habitual, Alonso no eludió la pregunta pero hizo hincapié en la necesidad de situarla. "Hay que contextualizar, no hay que hacer valoraciones por un partido".

Una respuesta que buscaba matizar las críticas sobre el rendimiento defensivo del equipo en suelo inglés, donde los blancos no pudieron evitar la derrota ante el conjunto de Arne Slot.

Con respecto a la actitud mostrada por sus futbolistas previo al partido de Liverpool, el entrenador se mostró completamente satisfecho. "La actitud previa de mis jugadores no tengo reproche alguno".

Estas palabras llegaban después de que se hablase sobre la necesidad de ser regulares, a lo que Alonso respondió reconociendo que "queremos ser constantes, pero no todos los partidos son iguales"."

Sobre la gestión de un posible vestuario con egos tras heredar una plantilla de elite como la del Real Madrid, Alonso evidenció su tranquilidad al respecto. En referencia a los comentarios de Gareth Bale sobre las diferencias entre entrenar al Madrid y al Bayer Leverkusen, el técnico fue tajante:

"Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos. Eso es lo que me hace estar contento". Una declaración que refleja la armonía que, a su juicio, existe en el seno del vestuario madridista.

Previamente, Alonso había elogiado con entusiasmo a Iñigo Pérez, del que destacó sus cualidades técnicas y humanas. "Le veo con mucha personalidad, con mucha autoridad, tiene las cosas claras, me gusta cómo transmite a los jugadores".

Xabi Alonso entrando a la sala de prensa de Valdebebas EFE

El entrenador del Rayo ha logrado que su equipo afronte esta temporada con ambiciones europeas tras clasificar para la Conference League, convirtiéndose en un rival incómodo para cualquier conjunto de Primera División.

En lo táctico, Alonso explicó las variaciones en su esquema, como la actuación de Rodrygo por la derecha, que "es una posibilidad, lo ha hecho muchas veces, también por el centro".

También justificó el cambio de posición de Valverde, que actuó como lateral por las bajas de Trent (ya de vuelta) y Carvajal: "Por las circunstancias lo hizo de lateral, lo hizo bien, sabemos su actitud y la flexibilidad que nos da".

Aunque reconoció la complejidad de la visita a Vallecas, el míster se mostró confiado en la capacidad de reacción de su equipo. "Es una visita exigente, el Rayo está en buen momento, el año pasado se empató allí... Estamos preparados para un partido muy intenso".

Asimismo, subrayó que cada encuentro representa una oportunidad de demostrar el potencial del equipo, especialmente teniendo en cuenta que el parón internacional se aproxima y el Real Madrid desea cerrar esta serie de encuentros con sensaciones positivas.

A estas alturas de la temporada, cuando aún quedan dudas sobre la consistencia del equipo, Alonso reafirmó su mentalidad ganadora. "Cada partido es el más importante, es nuestra mentalidad. En la Liga queremos mantener el ritmo y acabar bien antes del parón".

Palabras de un entrenador que busca recuperar la senda del éxito tras el batacazo de Anfield y que espera encontrar en Vallecas la respuesta que su equipo necesita para tranquilizar el ambiente que comienza a generar incertidumbre en la entidad merengue.