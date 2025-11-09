Rayo Vallecano - Real Madrid, La Liga: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Real Madrid visita este domingo al Rayo Vallecano con el objetivo de mantener su dinámica ganadora en La Liga, donde encadena cuatro victorias consecutivas, y así quitarse el mal sabor de boca que dejó la derrota ante el Liverpool en Champions.

Xabi Alonso afronta su segundo momento delicado como entrenador del conjunto blanco esta temporada. El primero llegó tras el 5-2 ante el Atlético de Madrid, una situación que superó encadenando seis victorias consecutivas. Ahora, la derrota en Anfield vuelve a abrir interrogantes sobre el rendimiento del equipo en los partidos importantes.

Además, Vallecas no es un escenario sencillo para el Real Madrid. En sus dos últimas visitas solo logró empatar (1-1 y 3-3) y en la anterior salió derrotado por 3-2. El partido servirá, por tanto, para medir la capacidad de reacción del equipo de Xabi Alonso.

Por su parte, el Rayo llega con la moral al alza tras imponerse épicamente al Lech Poznan, con un gol en el tiempo añadido, resultado que mantiene vivas sus opciones en la fase de grupos de la Liga Conferencia.

Iñigo Pérez ha tenido poco margen para preparar el derbi, con apenas 65 horas entre ambos encuentros, aunque la rotación y gestión de la plantilla durante las tres competiciones debería ayudar a minimizar el desgaste físico.

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid?

El derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid correspondiente a la duodécima jornada de La Liga se disputa este domingo 9 de noviembre a las 16:15 hora peninsular. En México serán las 10:15 y en Argentina las 12:15.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid?

El partido entre franjirrojos y el conjunto blanco se jugará en el estadio de Vallecas. Un feudo con capacidad para 14.708 espectadores, ubicado en la ciudad de Madrid y que albergará este partido de la duodécima jornada de La Liga 2025/26.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid?

El derbi madrileño correspondiente a la duodécima jornada de La Liga entre los de Íñigo Pérez y el equipo que dirige Xabi Alonso se podrá ver a través de DAZN España.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que mide al Rayo Vallecano y al Real Madrid, correspondiente a la jornada 12 del campeonato de La Liga 2025/26.