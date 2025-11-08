Celta de Vigo - Barça, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Barça se ha convertido en un equipo imprevisible. Puede desbordar al rival y anotar dos goles en apenas once minutos si logra presionar alto con eficacia -como ocurrió en la última jornada ante el Elche-, pero también puede descomponerse cuando el contrario encuentra espacios a su espalda, como ocurrió ante el Brujas.

Aunque los de Hansi Flick son el conjunto más goleador de LaLiga, con 28 tantos en once partidos, también acumulan nueve encuentros consecutivos encajando goles en todas las competiciones. De hecho, Wojciech Szczesny, ha recibido quince tantos en solo ocho partidos.

El equipo azulgrana ocupa la segunda posición del campeonato, a cinco puntos de distancia del líder, y con la presión creciente de sus perseguidores inmediatos, el Villarreal y el Atlético de Madrid, a dos y tres puntos, respectivamente.

El buen momento del Celta -que suma doce goles en sus últimos cinco encuentros-, su solidez en Balaídos (donde solo el Getafe ha logrado vencer este año) y una racha sin derrotas desde el 28 de septiembre, ponen a prueba la irregularidad del Barça fuera de casa.

Un estadio de Balaídos que, además, históricamente ha sido un estadio complicado para el Barcelona, que llega con la obligación de corregir sus problemas defensivos y ganar para mantenerse firme en la pugna por LaLiga, frente a un Celta en clara línea ascendente.

¿Cuándo se juega el partido de LaLiga entre el Celta y el Barça?

El choque entre gallegos y catalanes de la jornada 12 del Campeonato Nacional de Primera División se disputa este domingo 9 de noviembre a las 21:00 horas. En México serán las 14:00 horas mientras que en Argentina serán las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido entre el Celta y el Barça de La Liga?

Este partido que corresponde a la duodécima jornada del campeonato de La Liga y en el que se miden el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona se disputa en el Estadio de Balaídos. Este remodelado recinto tiene capacidad para unos 25.000 espectadores.

¿Dónde se puede ver por el partido de La Liga entre el Celta y el Barça?

En España, este partido de la duodécima jornada de La Liga entre el Celta de Vigo y el Barcelona se va a poder ver a través del canal Movistar Plus.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que mide al Celta y al Barça, correspondiente a la jornada 12 del campeonato de La Liga 2025/26.