El Real Madrid presentará en la Asamblea el mayor presupuesto de su historia: 1.248 millones con el crecimiento del Bernabéu

El pasado miércoles el Real Madrid convocó a los socios representantes para la Asamblea General Ordinaria del 23 de noviembre, donde el club someterá a examen las cuentas del ejercicio 2024/25, que arrojan unos resultados económicos de récord: 1.248 millones en ingresos ordinarios.

Esta será la mayor cantidad que habrá presentado el Real Madrid en su historia y se prevé que el estadio Santiago Bernabéu, impulsor de este crecimiento, siga aumentando ingresos.

El club habrá superado por segundo año consecutivo la barrera de los mil millones sin incluir traspasos de jugadores, una marca inédita en el fútbol mundial.

El domingo 23 de noviembre tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 5, 2025

La previsión incluye un incremento de 63,5 millones respecto al cierre del ejercicio 2024/25 (+5%). De esta forma, se superarán los 1.185 millones de ingresos ordinarios que presentó la temporada pasada, cifra que ya supuso un crecimiento del 10% respecto al curso anterior.

En la presentación interna del presupuesto, el club señala que el aumento se apoya en dos pilares: la explotación del Santiago Bernabéu y los nuevos acuerdos comerciales.

El estadio pasa a ser el motor financiero del club, capaz de generar ingresos de manera continuada, independientemente del calendario deportivo.

Solo con las nuevas líneas de negocio del estadio -sin incluir la venta de entradas tradicional ni los espacios VIP vinculados a los partidos- el club ya obtuvo la temporada pasada ingresos de 79,1 millones de euros.

Este presupuesto se divide en: Tour Bernabéu (52,6 M€), eventos y conciertos (15,4 M€) y restauración (10,3 M€). Cabe destacar que estos ingresos se alcanzaron cuando el estadio aún no tenía la máxima capacidad de su explotación comercial.

De cara a la temporada 2025/26, el presupuesto prevé un nuevo salto gracias a la plena operatividad de las áreas de restauración, la expansión total de los espacios VIP y la llegada de eventos internacionales.

El interior del estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid

El club confía en que el estadio tenga un peso aún mayor en su estructura de ingresos, especialmente en la partida de "Socios y estadio", que pasará de 326,8 millones de euros a 402,4 kilos (+75,6 M€).

El mensaje que la entidad presentará en la Asamblea del próximo 23 de noviembre es contundente: el Bernabéu se ha convertido en una auténtica fuente de ingresos. El presupuesto de 1.248 millones evidencia que el estadio no solo potencia el negocio deportivo durante los partidos, sino también cuando no los hay.