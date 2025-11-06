Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, indignado con el vídeo del Lech Poznan: "Aquí han estado Cristiano y Messi"

Con semblante muy serio atendió Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, al micrófono de Movistar en la previa del partido ante el Lech Poznan. Un encuentro que se ha visto condicionado por la pelea de los radicales ultras de los dos equipos y del vídeo que el club polaco subió a sus redes sociales mostrando el interior del vestuario visitante.

La publicación subida a X mostró a un miembro del cuerpo técnico del equipo polaco recorriendo los vestuarios del Estadio de Vallecas, con alusiones a la falta de iluminación y al mobiliario "de los años 80". El vídeo alternó el humor con la crítica dirigida a lo "básico y primitivo" del vestuario asignado a los equipos visitantes.

En el vídeo del equipo se mostraba un llavero con el rostro de una persona que no se ha logrado identificar; todas las cajas con botellas de agua que se guardan ahí a modo de almacén; toallas de diferentes colores; una silla de plástico de una marca de cerveza y múltiples perchas encima de un armario. Evidenciando así una imagen muy pobre de las instalaciones.

😡 "Es miserable e incalificable. Aquí se han cambiado @Cristiano y Messi y no han puesto ninguna pega. Y ningún jugador del Lech Poznań tiene la altura deportiva de ellos"



Antes de comenzar el partido, Presa explotó: "El video me parece miserable, porque, no en el fútbol, en la vida el mofarse y el burlarse, el reírse de la humildad o la pobreza de otra persona, en este caso una entidad deportiva, es algo desde mi punto de vista incalificable, horroroso…".

"Estamos muy molestos. Nosotros tenemos el estadio que tenemos. Este estadio ha cumplido todos los parámetros que exige la UEFA después de un trabajo muy importante durante todo el verano. Seguramente no es un vestuario lujoso como pueden ser el de Anoeta de la Real Sociedad o el del Real Madrid, pero es digno", añadió enfadado.

De hecho, el presidente del Rayo Vallecano se acordó de dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol para poner de manifiesto la poca humildad del club polaco: "Ese es un vestuario en el que recuerdo que se han cambiado Cristiano Ronaldo o Leo Messi y no han puesto ninguna pega. Creo que ningún jugador del Lech Poznan tiene la altura deportiva de estos jugadores, con lo cual me parece de una altanería que no debe ser".

Martín Presa volvió a lanzar un órdago hacia las autoridades propietarias del estadio y a la diferencia entre el club rayista y el Lech Poznan. "Quizá nosotros le podemos decir al Lech Poznan que nosotros no tenemos la suerte de que el Ayuntamiento de su ciudad en colaboración con el Gobierno de Polonia les han construido un estadio en el que se han gastado 160 millones…", continuó argumentando.

"Más quisiéramos nosotros que las autoridades se gastaran 160 millones en construirnos un estadio. Es más, llevo yo ya diciendo desde hace tiempo lo vetusto que es el estadio y poniendo todo de parte del Rayo para, nosotros, construirnos un estadio nuevo", concluyó.