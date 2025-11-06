La FIFA anuncia los nominados a ganar el The Best: solo hay un jugador del Real Madrid, tres del Barça y mayoría del PSG

La FIFA ha anunciado todos los nominados al The Best 2024. Una lista donde han reunido a los mejores jugadores, entrenadores, porteros, aficiones de este año, tanto en categoría masculina como femenina, y que coronará a aquellos que hayan completado la mejor temporada.

De los once futbolistas elegidos por el panel de expertos de la FIFA como los mejores jugadores de la temporada 2024-25 hay cuatro integrantes de la plantilla del PSG. Únicamente Mbappé y Lamine Yamal son las alternativas al dominio arrollador de los jugadores del conjunto francés.

Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Alexia Putellas, Mariona Caldentey y Patri Guijarro son las candidatas españolas a hacerse con el The Best femenino. Las subcampeonas de Europa y campeonas de la primera edición de la Nations League han cuajado una grandísima temporada y se han ganado el honor de optar al premio más importante que otorga la FIFA.

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Jugadores como Vinicius, Haaland y Gyökeres, el máximo goleador de la temporada pasada, no están entre los nominados a ganar el The Best, pero sí forman parte de la lista de nominados para estar en el mejor once del año.

Entre los candidatos a ganar el galardón a mejor entrenador están: Javier Aguirre -el seleccionador de México llevó a la selección azteca a ganar la segunda Copa Oro de su historia, Mikel Arteta (entrenador del Arsenal), Luis Enrique -quien ha llevado al PSG a ganar la primera Champions de su historia-, Hansi Flick, Enzo Maresca -con él en la dirección técnica el Chelsea ganó el Mundial de Clubes y la Conference League-, Roberto Martínez -el seleccionador español ha llevado a Portugal a ganar la Nations League y Arne Slot.

Entre los nominados a mejor portero se encuentran: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Donnarumma, Emiliano Martínez, Neuer, David Raya, Sommer y Szczesny.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.