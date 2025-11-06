Los disturbios en la previa del Aston Villa-Maccabi Tel Aviv se saldan con seis detenidos tras el despliegue de 700 policías

El Aston Villa se curó en salud el pasado mes de octubre cuando anunció que no venderían entradas a los aficionados del Maccabi Tel Aviv como medida de seguridad, pero aun así, las protestas por parte de los manifestantes se han producido como también ha habido una contramanifestación.

Cientos de personas se congregaron en los alrededores del Villa Park custodiadas por un operativo que reunió a 700 policías, además de perros, caballos y drones.

"Realizamos muchas intervenciones policiales en partidos de fútbol. Realizamos muchas intervenciones policiales en protestas. Nos enfrentamos a todo tipo de situaciones de orden público, pero sin duda el nivel de interés y la preocupación en torno a este partido no tiene precedentes", reconoció Tom Joyce, uno de los oficiales al cargo de la seguridad del partido.

🚨 BREAKING: Pro-Palestine mob chants for hours in Birmingham: “Villa fans, we know you support Palestine!”



Aston Villa fans emerge just before the match starts roaring back: “Oh Tommy, Tommy — Tommy Tommy Tommy Robinson!”



The islamists are furious. pic.twitter.com/YbMf6RmX1u — The British Patriot (@TheBritLad) November 6, 2025

Las autoridades británicas detuvieron a seis personas antes del inicio del partido, tres de ellas bajo sospecha de delitos de alteración del orden público con agravante racial.

Un hombre de 21 años fue arrestado por negarse a quitarse la mascarilla, y un menor de 17 años fue detenido por desobedecer una orden de dispersión. Otra persona fue arrestada por alteración del orden público.

Manifestantes propalestinos se congregaron a las afueras del estadio, ondeando banderas de Palestina y pancartas que pedían el fin de la violencia en Gaza.

Una contramanifestación de partidarios de Israel recorrió una calle cercana a Villa Park. Cinco camiones plataforma también pasaron frente al estadio antes del inicio del partido de la Europa League, portando carteles electrónicos con mensajes contra el antisemitismo.

🚨NEW: Dozens of vans are seen outside the Aston Villa stadium saying:



"Kick out anti-semitism" pic.twitter.com/NFvfo23FeI — GB Politics (@GBPolitcs) November 6, 2025

Jack Angelides, el presidente ejecutivo del Maccabi Tel Aviv, manifestó que la política debería quedarse fuera del fútbol. "Esto se ha convertido en un tema político y no somos un partido político, somos un club de fútbol. Esto es muy triste y muy preocupante", expresó.

Sin embargo, el caso de Birmingham no es aislado. En los últimos meses, el Maccabi Tel Aviv ha sido foco de protestas en varios países europeos.

En Tesalónica, Grecia, unos 120 aficionados israelíes fueron retenidos por la policía antes de ingresar al estadio del PAOK ante manifestaciones pro-palestinas.

En Italia, durante un Israel-Italia en Udine, las autoridades desplegaron francotiradores en los tejados del estadio para prevenir ataques.

Estos antecedentes confirman que los partidos del Maccabi se han convertido en una fuente constante de tensión diplomática y social en el continente, reflejo de un conflicto que trasciende lo deportivo.