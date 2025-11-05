La nueva camiseta de España para el Mundial no triunfa entre la afición: los detalles que más desagradan y generan polémica

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado este miércoles la nueva camiseta de España de cara al Mundial 2026 que se disputa el próximo verano.

Una indumentaria mantiene el rojo como color predominante, pero cuya gran novedad radica en la incorporación de finas rayas verticales de color amarillo sobre la base roja, un detalle que rinde homenaje a los colores de la bandera nacional y del escudo español.

La presentación de la equipación, como no podía ser de otra manera, ha generado diversas opiniones dentro de la afición de la selección española. Algunos hablan de que con ella "llegará la segunda estrella", pero no todo son mensajes positivos.

Generalmente, la mayor de las quejas llega respecto al escudo. De nuevo, al igual que en la última Eurocopa y el Mundial 2022, será el que creó Luis Rubiales.

"Ese escudo bicolor y sin bordar... a ver que tal la segunda", apuntaba un usuario en X como respuesta al mensaje de la selección española presentando la camiseta.

Le sobra lo azul, que debería ser rojo, y como siempre, ese escudo bicolor y sin bordar. A ver qué tal la segunda. — Augusto R. de la Rúa (@Ardelar) November 5, 2025

"Devolvednos el escudo" o "Quitad ese escudo y poned el antiguo bordado", son otros de los muchos mensajes de aficionados que no parecen estar contentos con ese detalle de la camiseta.

Otros la califican como una de "calentamiento" y a varios aficionados tampoco les acaba de convencer las líneas verticales.

La seleción española estrenará esta camiseta en el partido ante Turquía del próximo martes 18 de noviembre, que se disputará en La Cartuja. Saldrá a la venta este jueves a las 10:00 horas y todo apunta a que el precio rondará los 100 euros.

Para ver la segunda camiseta de España en el Mundial habrá que esperar a marzo. Los amistosos y los partidos de repesca para las plazas que quedan pendientes para la Copa del Mundo son el momento elegido por Adidas para mostrar las segundas equipaciones.