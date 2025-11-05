Lamine Yamal no es suficiente y el Barça tropieza ante el Brujas tras volver a mostrar mucha vulnerabilidad defensiva

Los de Hansi Flick tuvieron que ir siempre a remolque y sufrieron su segundo tropiezo de la temporada en la Champions League.

Brujas

Barcelona

El Barça volvió a mostrar dos caras y eso en Champions se paga caro. Ofreció mucho en ataque, pero su preocupante fragilidad defensiva fue aprovechada por el Brujas y Borges para sufrir su segundo tropiezo en esta Champions (3-3).[Narraciones y estadísticas del partido]

Tuvieron que remar a contracorriente constantemente los de Flick. Siempre que se metían en el partido, un nuevo golpe de los belgas les devolvía a la casilla de salida. Al final se quedaron sin tiempo con Lamine Yamal solo ante el peligro que evitó un mal mayor para los azulgranas.

El extremo, entre algodones por sus problemas en el pubis, ofreció una auténtica exhibición. Estuvo presente en todas las acciones de peligro del equipo. Inició la jugada del primero, marcó el segundo y forzó el tanto en propia del tercero. Sin embargo, Borges hizo una actuación similar que dio un punto con sabor a triunfo para los belgas.

Balde protesta una acción contra el Brujas. REUTERS

El portugués destrozó al espacio y dejó un doblete y una asistencia en una actuación de ensueño. Lo hizo secundado por un Vanaken estelar que fue el metrónomo del Brujas en todo momento.

El combate entre belgas y españoles acabó con reparto de puntos, pero muy cerca estuvo de caer finalmente del lado de los flamencos. En el tiempo añadido, Szczesny pecó de confianza y perdió un balón ante Vermant al intentar recortarle. La jugada acabó en gol, pero el tanto fue anulado por falta del atacante después de que Taylor acudiera al monitor.

Los azulgranas se marcharon del Jan Breydel con la sensación de haber merecido más, pero con cierto alivio de no haber perdido el partido en el tramo final. Suman siete puntos de 12 posibles y no deberán tropezar más si quieren estar entre los ocho primeros.

Ida y vuelta

Se esperaban emociones fuertes, pero los primeros compases fueron una auténtica montaña rusa. 20 minutos donde reinó la locura y en el que las defensas quedaron maniatadas ante la inmensidad de espacios sobre el terreno de juego.

Golpearon primero los belgas. No tardaron ni seis minutos. Koundé tiró mal la línea del fuera de juego, algo que aprovechó Borges para recibir un balón al espacio, ganar metros y ponerla al punto de penalti para que Tresoldi rematara de primeras al fondo de la red.

Pero respondió el Barça de forma instantánea. Una acción similar que esta vez tuvo como protagonistas a Lamine, con el pase inicial, a Fermín ganando el espacio y enviando el cuero a la zona de castigo y un Ferran Torres que definió a la perfección ante la salida de Jackers.

Los jugadores del Brujas celebran el gol contra el Barça. REUTERS

Apenas habían transcurrido ocho minutos y ambos equipos habían estrenado su marcador. Fermín pudo en el 11' culminar la remontada, pero su disparo con rosca desde el pico del área tocó en el palo.

Perdonó el Barça y el Brujas volvió a atestar un golpe directo al mentón a los azulgranas. Fue al contragolpe, tras un mal saque de esquina botado por Lamine Yamal, y que acabó con una gran definición de Borges en el mano a mano frente a Szczesny.

El ritmo siguió siendo frenético. Una muestra de ello es que la primera falta del encuentro llegó pasada la media hora. Un poco antes, en el 27', Koundé tuvo el empate en sus botas con un potente derechazo que pegó en el larguero después de que Jackers rozara el balón con la yema de los dedos.

El Barça dominó con claridad hasta el descanso. Lamine comenzó a ser protagonista y puso en muchos apuros a la zaga flamenca. Dejó un pase de muchos quilates hacia Ferran en la última acción de la primera parte, pero el valenciano no acertó picando el balón en el mano a mano.

Mismo guión

El Barça salió con el cuchillo entre los dientes tras el paso por los vestuarios y embotelló a un cuadro belga incapaz de amenazar al espacio como sí lo hizo en la primera mitad.

Lamine perdonó una acción clarísima disparando muy centrado con el exterior de su pie izquierdo, pero no lo hizo en su segundo intento. Recibió cerca de la frontal, se fue de dos, tiró una bonita pared con Fermín y definió con clase tras deshacerse de otro zaguero belga.

Lamine Yamal celebra su gol contra el Brujas. EFE

Empató el Barça. Todo parecía de cara a la remontada. Sin embargo, Borges y Vakanen se encargaron de poner más complicadas las cosas a los de Flick. El mediapunta belga puso a correr a Borges, una pesadilla para la defensa culé durante todo el choque, y volvió a batir a Szczesny en el mano a mano, esta vez picando el balón con clase.

De nuevo a remar contracorriente, pero esta vez con mucho menos tiempo por delante. Algo que no afectó a un Lamine Yamal que siguió a lo suyo. De sus botas salió el tercer gol culé. Un centro que tocó en Tzolis y que acabó en el fondo de las mallas.

Quedaban 13 minutos más el añadido por delante, pero el Barça no pudo inquietar mucho más la portería de Jackers. Se cortó el ritmo fruto de varias interrupciones y eso frenó en seco a los de Flick. Incluso pudo ser peor el castigo si Antony Taylor no anula un tanto de Vermant en el 92' por una falta a Szczesny.

El choque acabó en tablas y con 7/12 para el Barça. Por delante tiene al Chelsea, Frankfurt, Praga y Copenhague. No puede fallar si quiere colarse entre los ocho mejores y evitar el playoff.

Brujas 3-3 Barça

Brujas: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika (Audoor, min. 84; Vetlesen, min. 87); Carlos Forbs (Diakhon, min. 78), Vanaken, Tzolis; y Tresoldi (Vermant, min. 78).

Barcelona: Szczesny; Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia (Cubarsi, min. 93), Balde (Gerard Martín, min. 93); De Jong, Casadó (Olmo, min. 58); Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, min. 58) y Rashford (Roony Bardghji, min. 83)

Goles: 1-0, min. 6: Tresoldi. 1-1, min. 8: Ferran Torres. 2-1, min.17: Forbs. 2-2, min. 61: Lamine Yamal. 3-2, min. 64: Forbs. 3-3, min. 77: Tzolis, en propia puerta.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Mostró amarilla a Seys (min. 32), Kounde (min. 47), Diakohn (min. 81), Lamine Yamal (min. 81) y a Fermín (min. 85).

Incidencias: Asistieron unos 29.000 espectadores en partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio Jan Breydel de Brujas.