Así será la camiseta de España para el Mundial: una "nueva piel para un nuevo sueño"

Ya es oficial: España tiene nueva camiseta con vistas al Mundial del próximo verano. A falta de concretar su clasificación de manera definitiva, la RFEF ha presentado este miércoles la nueva piel de la selección, que se estrenará en el partido ante Turquía del próximo martes 18 de noviembre, que se disputará en La Cartuja.

Se trata de un diseño que rompe con la tradición reciente y que se convierte en un icono más de la historia de la selección nacional, combinando elementos clásicos con una moderna estética de vanguardia.

La nueva indumentaria mantiene el rojo como color predominante, un elemento que forma parte de la identidad de España desde hace décadas. Sin embargo, la gran novedad radica en la incorporación de finas rayas verticales de color amarillo sobre la base roja, un detalle que rinde homenaje a los colores de la bandera nacional y del escudo español.

𝗨𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗶𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼@adidas_ES presenta la primera equipación con la que la @SEFutbol buscará sellar su pase para el próximo Mundial.



🎁 Disponible en https://t.co/fi9zm8WqZp desde mañana a las 10 am.



ℹ️ Toda la información sobre el… pic.twitter.com/bCqERwlW9X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 5, 2025

Este acabado limpio y elegante representa un paso hacia adelante en términos de modernidad visual, sin perder la conexión con la esencia de la selección.

Otro aspecto especialmente significativo es la palabra "España" escrita en la parte trasera del cuello. Se trata de un elemento que no se veía en la camiseta principal de la selección desde 1996, lo que hace que esta equipación sea particularmente especial en términos históricos.

Además, por primera vez en muchos años, la bandera española también luce en las mangas, específicamente en las tres bandas características de Adidas, que ahora se tiñen de azul marino con los colores nacionales. Este detalle refuerza el sentimiento de identidad nacional y conecta directamente con los aficionados españoles.

Para ver la segunda camiseta de España en el Mundial habrá que esperar a marzo. Los amistosos y los partidos de repesca para las plazas que quedan pendientes para la Copa del Mundo son el momento elegido por Adidas para mostrar las segundas equipaciones. La de España, blanca con el pantalón rojo, aparecerá en la Finalissima, con Argentina vestida de negro.

A nivel de ventas, esta nueva camiseta estará disponible a partir de este jueves a las 10:00 de la mañana. A falta de confirmación, todo apunta a que el precio en su versión aficionado podría rondar los 100 euros.