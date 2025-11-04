Mac Allister derriba el muro de Courtois y el Liverpool le gana el clásico europeo al Real Madrid

El argentino abrió el cerrojo del portero belga en una falta mal defendida por un conjunto blanco que no generó peligro y estuvo a merced de los ingleses.

Cada enfrentamiento entre el Real Madrid y el Liverpool es sinónimo de espectáculo y emoción entre dos de los equipos más grandes de Europa. En Anfield, el conjunto red se llevó una victoria que tiene una importancia mayor que tres puntos [Narración y estadísticas de la derrota del Real Madrid].

Quien se llevara la victoria en Anfield daba un golpe encima de la mesa y el Liverpool mandó un aviso a toda Europa: a pesar de no pasar por su mejor momento le quitó el invicto en Champions a todo un Real Madrid.

Los jugadores del conjunto red y el equipo blanco pusieron de manifiesto sobre el verde el trabajo táctico que habían hecho Arne Slot y Xabi Alonso los días previos al partido, sobre todo en la primera parte, puesto que el Real Madrid se mostró muy gris tras el paso por los vestuarios.

Los dos entrenadores habían estudiado a su oponente al detalle, pero solo uno podía llevarse la victoria y el resultado fue el mismo que la temporada pasada. El Liverpool salió vencedor.

Tal y como le sucedió el año pasado, al conjunto blanco le tocó aguantar el chaparrón, resistir las ofensivas de un Liverpool que, empujado por su fiel afición, puso a prueba una y otra vez a Thibaut Courtois.

La igualdad en el partido no se rompió hasta que el electrónico de Anfield reflejó el minuto 27. Hasta entonces, Mamardashvili y Courtois eran meros espectadores de un espectáculo por hacerse con el control del medio del campo.

Un partido gris

Al Real Madrid le faltó juego, tener más el balón y, por lo tanto, crear peligro sobre la portería rival. Mbappé, Vinicius y Bellingham no se encontraban en tres cuartos y en el otro campo el Liverpool necesitaba muy poco para meter el miedo en el cuerpo a la zaga madridista.

Sin embargo, quien provocó ese temor en el conjunto blanco durante la primera parte acabó siendo István Kovács. El colegiado rumano señaló una mano -no punible- de Tchouaméni al borde del área, donde el balón acababa impactando en la mano del francés pero dentro del área.

La jugada fue revisada durante tres minutos por el VAR hasta que Kovács acudió al monitor y se deshizo de la decisión tomada inicialmente: la mano no era sancionable.

Sin juego, el Real Madrid trató de amenazar la portería de Mamardashvili por medio de las individualidades. El primer tiro a puerta, y al final la mejor ocasión, se produjo en el 44'.

Bellingham probó al portero georgiano con zurdazo abajo, pero el del Liverpool le ganó la partida. Del mismo modo que Courtois hacía lo propio en la otra portería.

El recital de Courtois

Tal y como acostumbra, el belga siempre responde cuando más se le necesita y lo hace de una forma prodigiosa. Wirtz encontró fisuras en la defensa madridista y con espacios por delante puso un centro para que Szoboszlai, a quemarropa, abriera el marcador. Lo que quizás el húngaro no sabía que enfrente tenía al mejor portero del mundo.

Con la pierna, a bocajarro, Courtois mostró su carta de presentación en Anfield por si había algún despistado que aún no supiera cómo se les gasta. Las ofensivas sobre su portería no cesaron al filo del descanso como tampoco lo hicieron tras la reanudación.

Un misil de Szoboszlai, que tiene uno de los mejores golpeos de Europa, en la primera parte, y dos manos salvadoras a Van Dijk y Eikitké en dos saques de esquina consecutivos ejecutados tras el paso por los vestuarios permitieron al Real Madrid mantener un resultado que no hacía justicia.

Tanto fue el cántaro a la fuente que Mac Alister, de cabeza, encontró la llave que abría el cerrojo de la portería de Courtois al rematar un centro del interior húngaro, que volvió a evidenciar que tiene un guante en el pie.

El guion del partido no cambió tras el gol del argentino: el Real Madrid siguió sin generar peligro y el Liverpool se hizo definitivamente con el control del partido y las ocasiones siempre llegaban del mismo lado.

Xabi Alonso, atónito desde la banda viendo cómo sus jugadores estaban a merced de los ingleses, no tardó en mover el banquillo en busca de una reacción de sus jugadores que no acabó llegando.

Al Real Madrid le faltó continuidad con el balón y apenas inquietó la portería de Mamardashvili. Eso sí, cuando llegaba sembraba el miedo entre la defensa 'red'.

El remate de Mbappé de primera al pase de Vinicius congeló los corazones de los aficionados del Liverpool, aunque para su fortuna el balón se marchó desviado por muy poco.

Courtois, en la otra portería, siguió haciendo de las suyas y si el Real Madrid llegó con opciones al final del partido fue gracias a él. En el 88' le sacó un remate a bocajarro a Gakpo y Militao, acto seguido, salvó sobre la línea el 2-0.

La derrota, aun así, no es dramática, porque el Real Madrid suma nueve puntos de doce posibles. El Liverpool tiene los mismos puntos, pero ha dado un golpe encima de la mesa y cogido la confianza que necesitaba tras ganar solo dos de sus últimos ocho partidos. Encima, este domingo visitará al Manchester City.

Ficha técnica del partido:

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, m.88); Gravenberch, Mac Allister (Jones, m.78), Szboszlai; Salah, Ekitike (Gakpo, m.79) y Wirtz (Chiesa, m.88).

Real Madrid: Courtois; Valverde (Díaz, m.90), Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo, m.69), Tchouameni, Bellingham; Vinícius, Güler (Alexander-Arnold, m.81) y Mbappé.

Gol: 1-0, m.61: Mac Allister.

Árbitro: István Kovács (Rumanía). Amonestó a Mac Allister (m.52) por parte del Liverpool y a Vinícius (m.23), Huijsen (m.46+), Bellingham (m.60), Carreras (m.95) y Xabi Alonso (fuera del campo, 95) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el estadio de Anfield (Liverpool).