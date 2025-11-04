Luis Rubiales vuelve a las redes sociales tras casi dos años fuera: "Es momento de volver"

Luis Rubiales ha reaparecido públicamente a través de sus redes sociales donde se ha creado un perfil tanto en Instagram como en X (antiguo Twitter). Con este movimiento, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado un paso para acercarse a los usuarios.

El de Motril quiere compartir así sus opiniones sobre aquellos temas en los que esté involucrado y hacerlo siempre desde una óptica donde prime el respeto y un 'feedback' constructivo.

"Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver. Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que carezcan de rigor. Trataré de hacerlo con respeto y constructivamente. Abrazos", escribió

Hola a todos !!

Tras casi dos años fuera de las redes sociales, es momento de volver.

Mi intención es participar de vez en cuando, dar mi opinión en temas de interés, explicar cuestiones que me afecten, complementar informaciones que sean precisas o ayudar a desmontar otras que… pic.twitter.com/zeGoiXuHkE — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 4, 2025

Su regreso a las redes sociales se produce unos días antes de la publicación del libro 'Matar a Rubiales', un manuscrito que permitirá a los lectores conocer por dentro el fútbol español de la última década y ciertos aspectos relevantes de la vida social, mediática y política española.

En 'Matar a Rubiales', el expresidente de la RFEF aborda tres fechas que él considera claves en su etapa en la federación.

La primera, el 17 de mayo de 2018 cuando gana las elecciones a la presidencia; la segunda, el 20 de agosto de 2023, cuando España gana el Mundial femenino y Rubiales dio un beso a Jenni Hermoso. Y tres semanas después, el 10 de septiembre de 2023, cuando renunció a su cargo.

Para todas aquellas dudas que les puedan surgir a los lectores del libro, el de Motril utilizará sus redes sociales. Abierto a comentar aquello que le rodea estará presente tanto en Instagram (@luisrubiales17) como en X (@luisrubiales_17).