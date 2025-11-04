Quién es Anthony Taylor, el árbitro que pitará el Brujas - Barcelona en Champions: sus antecedentes y polémicas

Olvidada la derrota ante el PSG tras imponerse con contundencia al Olympiakos, el objetivo del Barça no es otro que ocupar las primeras posiciones de la clasificación de la fase liga de la Champions.

Y es que el conjunto azulgrana, mermado por las bajas, necesita ganar tiempo y confianza con victorias a la espera de reencontrarse con su mejor versión cuando se decidan los títulos.

Anthony Taylor ha sido el árbitro designado por la UEFA para dirigir el encuentro entre el Brujas y el FC Barcelona, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liguera de la Champions, un encuentro que será clave en las aspiraciones de los azulgrana por acceder a los octavos de final de manera directa, mientras que el club belga debería pasar antes por la ronda de dieciseisavos.

El inglés, de 47 años, es uno de los colegiados más experimentados del fútbol europeo. Internacional desde 2013, ha arbitrado múltiples encuentros de alta exigencia tanto en competiciones de clubes como de selecciones.

Entre sus actuaciones más destacadas figuran la final de la Supercopa de Europa de 2020 entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, así como encuentros decisivos de Eurocopas y Mundiales.

Su estilo de arbitraje, firme y de criterio amplio en el uso de tarjetas, ha sido objeto de elogio, aunque también de polémica en más de una ocasión por decisiones que generaron debate.

El árbitro inglés Anthony Taylor, durante la final de la Europa League 2022/2023 Reuters

Será la sexta vez que arbitre al FC Barcelona, y todas las anteriores fueron en Champions League. El balance es de dos victorias (2-3 contra el PSG en la ida de los cuartos de final 23/24 y 0-1 ante el Porto en la fase de grupos 23/24), dos empates (0-0 frente al Olympiacos en la fase de grupos 17/18 y 1-1 en la vuelta de los octavos de final 20/21 que les enfrentó al PSG) y una derrota (0-3 contra el Bayern de Múnich en la fase de grupos 22/23).

En lo que llevamos de temporada, son 12 los partidos que ha dirigido (nueve de la Premier League y tres de la Champions). Arrancó con un Basilea 1-1 Copenhague de la fase de clasificación y prosiguió con un PSV 1-2 Union SG y el Marsella 4-0 Ajax.

El equipo arbitral se completará con Gary Beswick y Adam Nunn como asistentes, mientras que el también inglés Craig Pawson actuará como cuarto árbitro. Desde la sala VAR estarán Stuart Attwell y David Coote, también británicos.