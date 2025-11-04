La alineación probable del FC Barcelona ante el Brujas en el partido de la Champions

Rashford celebra con Fermín López el gol marcado ante el Elche en La Liga. Reuters

No está siendo una temporada sencilla para el Barça a tenor de la plaga de lesiones que ha contagiado a 14 de los 23 jugadores que conforman la plantilla del primer equipo. Es por ello que el juego no está siendo bueno y los resultados son más irregulares de lo que a la afición le gustaría.

Ante el Brujas en la cuarta jornada de la Champions, los azulgranas tienen la oportunidad de seguir cogiendo confianza a la espera de volver a ser el equipo que la temporada pasada llegó a la semifinal mostrándose un combinado muy fuerte, sobre todo en ataque.

Será la tercera vez en su historia que el Barça se enfrente al club belga en la Champions. En los dos partidos previos de la fase de grupos de la temporada 2002-03, el conjunto azulgrana ganó en el Camp Nou (3-2) y 0-1 en Brujas, en un partido que significó el debut oficial de Andrés Iniesta con el primer equipo.

Para este duelo, Flick ha preparado un once con Szczesny bajo palos, el portero polaco que continúa afianzándose como la única opción ante las lesiones de de Joan García y Ter Stegen.

En defensa, el entrenador alemán apuesta por Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde, una línea defensiva que ha mostrado capacidad para adaptarse a las circunstancias.

La alineación del Barça ante el Brujas.

En el centro del campo, la dupla de De Jong y Casadó será responsable de la construcción del juego, mientras que Fermín López añadirá movilidad en ataque. El gran partido que hizo el andaluz ante el Elche en La Liga le sitúa por delante de Dani Olmo en el once.

El ataque azulgrana afronta este compromiso con Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres en los flancos, aunque no sería descabellado que Hansi Flick apueste por un recuperado Lewandowski en detrimento del 'Tiburón'.

Alineaciones probables:

Brujas: Nordin Jackers; Kyriane Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Romeo Vermant, Christos Tzolis; y Nicoló Tresoldi.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres o Lewandowski.