Xabi Alonso, sin miedo ante el infierno que vivirá el Real Madrid en Anfield: "Venimos aquí a hacer lo nuestro"

Xabi Alonso habló ante los micrófonos en la rueda de prensa previa al partido de este martes entre el Liverpool y el Real Madrid correspondiente a la cuarta jornada de la Champions.

El técnico tolosarra habló de nuevo de Vinicius y aseguró que "son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan", además de volver a confirmar que "está todo zanjado".

Sobre la visita a Anfield, Alonso se mostró tranquilo porque "muchos de ellos han vivido la atmósfera". Confío mucho en ellos, pero son los jugadores que están en el campo. Desde el banquillo, se te escapa de control, añadió.

Partido de mañana

"Por una parte es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Trent y yo tenemos nuestra historia aquí. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado".

Estricto en penaltis

"Nosotros marcamos quién es el lanzador, es Kylian. Luego toman las decisiones. Para mañana el primer lanzador es Mbappé".

Arnold

"Está bien, no jugó por contexto de partido ante el Valencia, pero está disponible. Puede jugar. Le necesitamos, tiene una grandísima calidad, está en una etapa nueva y tenemos que ayudarle para que rinda".

Influencia Benítez

"Me influyó mucho, no fue un paso insustancial. Estuve cinco años con Rafa Benítez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Me ayudó para este momento. Y si te gusta el fútbol, te gusta jugar aquí. Fueron años muy buenos. Me ayudaron como jugador y como entrenador. Aún recuerdo muchas cosas de aquella época y me sirven hoy".

Arbeloa

"No me pongo nota, las notas al final. Y a Álvaro también le doy la matrícula, yo sé lo difícil que es un filial".

Atmósfera Anfield

"Creo que muchos de ellos lo han vivido. Saben que esos momentos de partido en que hay una fuerza y se genera una energía. Son jugadores con mucho bagaje. Confío mucho en ellos, pero son los jugadores que están en el campo. Desde el banquillo, se te escapa de control".

Penalti Estambul

"En el último partido de liga tiró Gerrard y falló. A la semana jugábamos la final y Rafa (Benítez) designó que yo era el lanzador, o Kewell. Y cuando pasó, Kewell no estaba. Lo tiré, lo fallé pero lo metí a la segunda. Y cambió la historia del Liverpool".

Reencuentro personal

"Intento que las emociones no me confundan, quiero pensar en el partido. Luego, lo que tenga que pasar, pasará. Intento distanciarme de la emoción, lo hago en cada campo al que vuelvo. Quiero estar centrado en lo que quiero hacer".

Wirtz

"Seguro que triunfa, no tengo dudas. Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él, ha hecho toda su vida en Alemania. Tiene que adaptarse. Es muy competitivo, es uno de los motivos de que esté aquí. Tengo ganas de que empiece a demostrar su clase".

Arnold

"Su historia es un poco distinta a la mía, él nació aquí. Le recuerdo cuando era chiquito, en la cantera".

No entrenar en Anfield

"No es por ninguna sospecha ni conspiración. Es sólo que en Valdebebas controlamos más todos. Aquí damos pistas al rival y no creo que sea lo mejor".

Ancelotti y Vinicius

"Para mí fue importante que lo hablásemos el viernes, quedó bien zanjado. Son cosas que pueden pasar, no queremos que se repitan. Se quedó zanjado".

Partidos con menos gol y más tensión

"Hay algo que tenemos que tener presente. Cuando tienes la oportunidad y ves que hay una debilidad del rival, son oportunidades para marcar goles. Los equipos más potentes están sumando más puntos en estas primeras jornadas y sabemos que cuando tengamos la oportunidad, todos los goles son positivos. Tratar de quedar lo más arriba posible porque todo cambia"

Tirador de faltas

"Tenemos varios lanzadores, pero los jugadores tienen que decidir. Hay varias opciones".