Wesley Fofana, el 'kamikaze' de la Premier: 9 infracciones y amenaza de prisión por conducción temeraria

El defensa francés del Chelsea Wesley Fofana ha recibido una sentencia que incluye 18 meses de suspensión del carnet y 300 horas de trabajo comunitario tras ser grabado realizando maniobras peligrosas en la autopista.

Fofana continúa demostrando ser un riesgo en las carreteras británicas. El jugador de 24 años compareció ante el tribunal de magistrados del noroeste de Surrey el pasado sábado, donde se declaró culpable de conducción peligrosa tras un incidente ocurrido el 20 de abril en la autopista A3 Esher Bypass, en Hook.

Las imágenes de la cámara de vigilancia de un vehículo que circulaba detrás revelaron un comportamiento al volante que rozaba el absurdo: Fofana, conduciendo su Lamborghini Urus de casi 300.000 euros, adelantaba por el arcén izquierdo, zigzagueaba entre otros coches sin señalizar y realizaba maniobras arriesgadas en una zona limitada a 80 kilómetros por hora.

La fiscalía presentó evidencias claras de la peligrosidad de sus acciones. El fiscal Rabbi Khan señaló que el deportista circulaba a velocidad excesiva por una zona no permitida e ignoraba deliberadamente las normas de tráfico al efectuar sus maniobras.

Lo más preocupante es que esto no constituye un acto aislado, sino la culminación de un patrón de comportamiento irresponsable que se ha prolongado durante años.

La jueza de distrito Julie Cooper no dudó en ser severa. Además de imponer una suspensión de 18 meses del carnet, Fofana debe cumplir 300 horas de trabajo comunitario sin remuneración, pagar una multa de 85 libras y abonar 114 libras en indemnización a la víctima.

Sin embargo, la amenaza más seria fue la advertencia explícita sobre las consecuencias de no cumplir: cualquier incumplimiento de las horas comunitarias lo llevaría a prisión, y si vuelve a conducir estando sancionado, enfrentaría la cárcel de manera casi segura, lo que significaría "el fin de tu carrera".

Este es apenas el noveno episodio de una serie interminable de infracciones. Fofana ya estaba cumpliendo una prohibición de dos años impuesta en mayo por ocho faltas previas de exceso de velocidad.

Los registros muestran que muchas de estas violaciones ocurrieron en las inmediaciones del centro de entrenamiento del Chelsea en Cobham, donde fue detectado excediendo los límites establecidos en múltiples ocasiones.

Responsabilidad con los jóvenes

Lo significativo es que la jueza aprovechó la sentencia para reflexionar sobre la responsabilidad social de los atletas profesionales. Cooper enfatizó que muchos jóvenes admiran a figuras como Fofana y podrían intentar imitar su conducta, pero sin acceso a vehículos sofisticados equipados con sistemas de seguridad de última tecnología.

Su mensaje fue claro: la irresponsabilidad del jugador podría inspirar comportamientos letales en menores de edad que acaban de obtener su licencia de conducir.

Para el Chelsea, esta noticia amplifica la frustración. Fofana llegó en verano de 2022 por 80 millones de euros, pero su rendimiento ha sido mediocre debido a constantes lesiones de rodilla.

En la presente temporada ha jugado apenas seis partidos, cuatro en la Premier League, evidenciando que su contribución dentro del campo es mínima. Ahora, su problemático comportamiento fuera del terreno plantea serios interrogantes sobre su futuro en el club y su madurez como profesional en una de las cinco grandes ligas europeas.