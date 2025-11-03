Mastantuono cae a la enfermería del Real Madrid: sufre una pubalgia que le obliga a parar

Xabi Alonso pierde a Franco Mastantuono. El futbolista argentino, que este lunes entrenó en el interior de las instalaciones de Valdebebas, sufre una pubalgia y estará de baja un tiempo sin determinar. Su vuelta dependerá de la evolución del jugador.

Mastantuono sufre una lesión que amenaza con comprometer su participación en los próximos compromisos del equipo blanco, empezando por el crucial encuentro de Champions League ante el Liverpool en Anfield este martes.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", dice el comunicado del club blanco introduciendo un factor de incertidumbre sobre su disponibilidad a corto plazo.

Este nuevo revés llega apenas tres días después de que el joven extremo completara los noventa minutos ante el Valencia, donde su rendimiento no fue destacado.

Este episodio marca el segundo inconveniente físico que sufre Mastantuono desde su incorporación al Real Madrid hace apenas tres meses. En octubre, una sobrecarga muscular lo obligó a abandonar la concentración de la selección de Argentina, impidiéndole participar en los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

Su incorporación al Real Madrid en junio por aproximadamente 45 millones de euros generó grandes expectativas, especialmente tras ser presentado como una de las joyas de la cantera sudamericana. Sin embargo, su adaptación a la élite europea ha sido complicada.

Mastantuono ha alternado participaciones en partidos importantes con ausencias significativas, como en El Clásico y contra la Juventus en Champions, donde apenas dispuso de minutos.

Franco Mastantuono, entrenando con el Real Madrid X Real Madrid Oficial Real Madrid

Su tímido rendimiento ante el Valencia agravó las dudas. Esta pubalgia llega en el peor momento, cuando necesitaba recuperar confianza tras ser cuestionado por su actuación.

Qué es la pubalgia

La pubalgia representa una complicación común en el fútbol profesional, especialmente en futbolistas que realizan movimientos explosivos y cambios de dirección constantes. Se trata de una lesión musculotendinosa que afecta la zona inguinal, los aductores y los músculos abdominales, provocando un dolor agudo e insidioso en la sínfisis púbica.

Este tipo de afecciones suele ser resultado de sobrecargas crónicas, desequilibrios musculares o entrenamientos inadecuados, alcanzando hasta un diez por ciento de incidencia en futbolistas de élite.

El tratamiento de esta lesión requiere un enfoque conservador que combina reposo relativo, fisioterapia intensiva y reeducación progresiva. Dependiendo de la gravedad, la recuperación puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses.

Los casos leves suelen resolverse en dos o cuatro semanas, aunque las formas crónicas pueden extenderse considerablemente.

La lesión también complica la planificación de Alonso. Para el Liverpool, el técnico madrileño deberá reconsiderar sus opciones ofensivas, posiblemente replicando el once ganador del Clásico con ajustes en el mediocampo.

Mastantuono deberá someterse a seguimiento continuo para determinar cuándo podrá reanudar actividades de intensidad progresiva. Su evolución será clave para que el Real Madrid cuente con todas sus armas en la vuelta del inminente parón internacional.